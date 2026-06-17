港都人文軟實力令人驚艷！永慶誠實徵文高雄區得獎名單揭曉 3年累積4,618件作品 評審盛讚學子思辨與文采兼具

第四屆永慶誠實徵文比賽高雄區頒獎典禮於國立高雄師範大學演藝廳盛大舉行，獲獎學子與家長齊聚一堂，共同見證誠實教育在港都深耕開花的成果。 圖／永慶慈善基金會 提供

由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，並在高雄市政府教育局指導下舉辦的「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」高雄市區賽，至今已邁入第三年，6月14日在國立高雄師範大學演藝廳盛大舉行頒獎典禮。高雄市政府教育局長吳立森、永慶慈善基金會董事長趙怡，以及高雄加盟四品牌經管會長、各獲獎學校皆親臨現場，共同嘉勉港都展現卓越寫作能力與誠實信念的105位優秀學子。

本屆賽事在高雄地區表現極為亮眼，今年共有高達108所國中小學熱烈響應，參與學校比例佔全市超過3成，共徵得1,658件優秀作品。統計近三年來，高雄賽區已累計產出4,618件真摯作品，凸顯品德教育已在高雄校園中遍地開花，將誠實的種子播撒到港都的每一個角落。

吳立森局長致詞時表示，在現今AI與資訊爆炸、網路詐騙氾濫的年代，引領孩子的依舊是良善品格。非常感謝永慶慈善基金會與房產集團夥伴搭起舞台，讓孩子透過閱讀與寫作反思生活。從作品中看到同學們分享撿到錢包、滑平板等親身經歷，就是最真實的品格教育、最寶貴的誠實經驗。希望誠實徵文比賽能夠持續的舉辦，讓誠實的種子不斷發芽！

主辦單位趙怡董事長則強調，永慶房產集團全台擁有近2,000家店，面對社會詐騙猖獗，除了舉辦800多場防詐講座，更自2023年起推動誠實徵文比賽，希望孩子在成長中體驗誠實價值並身體力行。本屆高雄區賽獲得熱烈迴響，證明市府推動品格教育卓然有成，我從小在高雄長大生活20年，身為高雄子弟深感無比驕傲。由衷感謝永慶加盟四品牌夥伴全力付出、深入校園成為誠實教育最強推手，永慶慈善基金會將持續扮演校園品格教育的堅實後盾。

本屆比賽展現了高雄各校對品格教育的持續深耕，多所指標名校憑實力繳出漂亮的成績單。 圖／永慶慈善基金會 提供

在地名校寫作實力表現亮眼 永慶加盟四品牌聯手深耕校園品格網

本屆比賽展現了高雄各校對品格教育的持續深耕，多所在地指標名校更以超群的寫作實力繳出亮麗成績。其中，大寮區的永芳國小在校園長期深耕與現任董中驥校長的帶領下，3年來累積投稿突破1,250件，今年再度展現強大的品格教育與文采，一舉包辦「報名件數最多」與「獲獎件數最多」的雙料冠軍，獲頒8萬元獎學金，彰顯該校長期致力推動閱讀與多元學習的豐碩成果。

第二年參賽的苓雅區福東國小在王美惠校長推動下，全校中高年級師生熱烈響應，投稿件數達384件、21人獲獎，勇奪全市獲獎人數第二多，抱回4萬元獎學金；而傳統名校三民區陽明國中在張永芬校長帶領下採取精兵策略，僅投稿29件就精準擒下8個獎項，以極高的得獎比例，獲頒3萬元獎學金，展現兼備誠實品格的人文軟實力。

這場極具教育意義的活動，由永慶房產集團旗下的永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產高雄區經管會全力贊助。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，今年特別精心製作「誠實乖乖鑰匙圈」送給與會家長與學子，希望這份小禮物化為日常的陪伴，每當家長與孩子看見鑰匙圈，就會想起誠實寫作獲獎的感動，讓這份溫馨的情感走得更長更遠。永義房屋高雄區經管會長黃俊宏則強調，永慶加盟四品牌不只協助民眾買賣房子，更期盼能在孩子人格養成的黃金期，為下一代指引正確的方向，透過誠實徵文比賽，讓這股誠實正能量在基層深入發酵。

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志指出，有巢氏房屋一直把守護社區當作責任，辦理徵文比賽不僅能彰顯誠實企業精神，更讓品牌多了一份社會關懷與溫度。台慶不動產高雄區經管會長李信輝也指出，校園與公家機關對於誠實徵文活動反應非常熱烈，未來將持續深化宣傳至校園，讓徵文比賽不只是加盟店的例行事項，更能融入學校的固定行事曆中，透過持續不懈的推動，陪伴誠實的種子在港都茁壯成林。

高雄區各組冠軍文筆成熟且具渲染力，皆獲得評審團高度評價。更有七位同學連續兩年參與並獲獎，顯示永慶誠實徵文比賽已成為港都極具指標性的品格教育舞台。 圖／永慶慈善基金會 提供

剖析內心拉扯與精準說理 評審讚賞三組別首獎大作

本屆高雄區各組冠軍作品文筆成熟、極具心靈渲染力，獲評審團高度評價。國小中年級組冠軍中正國小謝安晴，將誠實定義為重要寶藏，打破傳統超能力英雄形象。透過拾獲錢包的過程，以內心兩個聲音如同拔河般的掙扎，成功將抽象道德具象化為心路歷程，結構嚴謹且情感真摯。

國小高年級組冠軍文府國小蔡宜臻，作品結構完整、直率動人。起筆即以海涅名言精準點出謊言與誠實的拉扯。中幅真實敘述自己因偷滑平板面對媽媽質問時，在短短幾秒內跨越「自欺」屏障的內心交戰，最終勇敢坦承正視錯誤；尾段娓娓訴說省思，情意扣題且生動有味。

國中組冠軍七賢國中廖書嫻，完美駕馭「誠實與信任」雙軌題型，思辨與文采兼具。作者先以「張釋之執法」為引，論述誠實是忠於自我的言出必行，並將不誠實的誘因譬喻為糖衣毒藥。文中更巧妙將「誠實」與「信任」喻為橋樑與車輛，結構嚴謹、鞭辟入裏。

港都學子對誠實的追求不僅熱烈，更有著卓越的延續性。今年共有7位同學寫下連續2年獲獎的優異表現；更令人驚艷的是，永芳國小李鎮國同學展現始終如一的誠實信念，他從高雄區首屆賽事一路參賽，今年再度擒下高年級佳作，寫下全高市唯一「連續3年皆獲獎」的紀錄。他用行動證明「誠實不是一朝一夕的熱度，而是三年的堅持」，其精神深獲讚賞，主辦單位更頒發5,000元特別獎學金。

永慶誠實徵文比賽在高雄開辦三年來，已成為港都極具指標性的品格教育舞台。永慶房產集團與永慶慈善基金會期盼，透過一年一度的書寫與思辨，發揮品牌影響力，全方位築起校園與社區的誠信網，讓這顆產官學攜手埋下的良善種子在高雄深耕扎根，成為陪伴下一代勇敢迎向未來的核心軟實力。

第四屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品，可至官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/。