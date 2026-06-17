港都人文軟實力令人驚艷！永慶誠實徵文高雄區得獎名單揭曉 3年累積4,618件作品 評審盛讚學子思辨與文采兼具
由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，並在高雄市政府教育局指導下舉辦的「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」高雄市區賽，至今已邁入第三年，6月14日在國立高雄師範大學演藝廳盛大舉行頒獎典禮。高雄市政府教育局長吳立森、永慶慈善基金會董事長趙怡，以及高雄加盟四品牌經管會長、各獲獎學校皆親臨現場，共同嘉勉港都展現卓越寫作能力與誠實信念的105位優秀學子。
本屆賽事在高雄地區表現極為亮眼，今年共有高達108所國中小學熱烈響應，參與學校比例佔全市超過3成，共徵得1,658件優秀作品。統計近三年來，高雄賽區已累計產出4,618件真摯作品，凸顯品德教育已在高雄校園中遍地開花，將誠實的種子播撒到港都的每一個角落。
吳立森局長致詞時表示，在現今AI與資訊爆炸、網路詐騙氾濫的年代，引領孩子的依舊是良善品格。非常感謝永慶慈善基金會與房產集團夥伴搭起舞台，讓孩子透過閱讀與寫作反思生活。從作品中看到同學們分享撿到錢包、滑平板等親身經歷，就是最真實的品格教育、最寶貴的誠實經驗。希望誠實徵文比賽能夠持續的舉辦，讓誠實的種子不斷發芽！
主辦單位趙怡董事長則強調，永慶房產集團全台擁有近2,000家店，面對社會詐騙猖獗，除了舉辦800多場防詐講座，更自2023年起推動誠實徵文比賽，希望孩子在成長中體驗誠實價值並身體力行。本屆高雄區賽獲得熱烈迴響，證明市府推動品格教育卓然有成，我從小在高雄長大生活20年，身為高雄子弟深感無比驕傲。由衷感謝永慶加盟四品牌夥伴全力付出、深入校園成為誠實教育最強推手，永慶慈善基金會將持續扮演校園品格教育的堅實後盾。
在地名校寫作實力表現亮眼 永慶加盟四品牌聯手深耕校園品格網
本屆比賽展現了高雄各校對品格教育的持續深耕，多所在地指標名校更以超群的寫作實力繳出亮麗成績。其中，大寮區的永芳國小在校園長期深耕與現任董中驥校長的帶領下，3年來累積投稿突破1,250件，今年再度展現強大的品格教育與文采，一舉包辦「報名件數最多」與「獲獎件數最多」的雙料冠軍，獲頒8萬元獎學金，彰顯該校長期致力推動閱讀與多元學習的豐碩成果。
第二年參賽的苓雅區福東國小在王美惠校長推動下，全校中高年級師生熱烈響應，投稿件數達384件、21人獲獎，勇奪全市獲獎人數第二多，抱回4萬元獎學金；而傳統名校三民區陽明國中在張永芬校長帶領下採取精兵策略，僅投稿29件就精準擒下8個獎項，以極高的得獎比例，獲頒3萬元獎學金，展現兼備誠實品格的人文軟實力。
這場極具教育意義的活動，由永慶房產集團旗下的永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產高雄區經管會全力贊助。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，今年特別精心製作「誠實乖乖鑰匙圈」送給與會家長與學子，希望這份小禮物化為日常的陪伴，每當家長與孩子看見鑰匙圈，就會想起誠實寫作獲獎的感動，讓這份溫馨的情感走得更長更遠。永義房屋高雄區經管會長黃俊宏則強調，永慶加盟四品牌不只協助民眾買賣房子，更期盼能在孩子人格養成的黃金期，為下一代指引正確的方向，透過誠實徵文比賽，讓這股誠實正能量在基層深入發酵。
有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志指出，有巢氏房屋一直把守護社區當作責任，辦理徵文比賽不僅能彰顯誠實企業精神，更讓品牌多了一份社會關懷與溫度。台慶不動產高雄區經管會長李信輝也指出，校園與公家機關對於誠實徵文活動反應非常熱烈，未來將持續深化宣傳至校園，讓徵文比賽不只是加盟店的例行事項，更能融入學校的固定行事曆中，透過持續不懈的推動，陪伴誠實的種子在港都茁壯成林。
剖析內心拉扯與精準說理 評審讚賞三組別首獎大作
本屆高雄區各組冠軍作品文筆成熟、極具心靈渲染力，獲評審團高度評價。國小中年級組冠軍中正國小謝安晴，將誠實定義為重要寶藏，打破傳統超能力英雄形象。透過拾獲錢包的過程，以內心兩個聲音如同拔河般的掙扎，成功將抽象道德具象化為心路歷程，結構嚴謹且情感真摯。
國小高年級組冠軍文府國小蔡宜臻，作品結構完整、直率動人。起筆即以海涅名言精準點出謊言與誠實的拉扯。中幅真實敘述自己因偷滑平板面對媽媽質問時，在短短幾秒內跨越「自欺」屏障的內心交戰，最終勇敢坦承正視錯誤；尾段娓娓訴說省思，情意扣題且生動有味。
國中組冠軍七賢國中廖書嫻，完美駕馭「誠實與信任」雙軌題型，思辨與文采兼具。作者先以「張釋之執法」為引，論述誠實是忠於自我的言出必行，並將不誠實的誘因譬喻為糖衣毒藥。文中更巧妙將「誠實」與「信任」喻為橋樑與車輛，結構嚴謹、鞭辟入裏。
港都學子對誠實的追求不僅熱烈，更有著卓越的延續性。今年共有7位同學寫下連續2年獲獎的優異表現；更令人驚艷的是，永芳國小李鎮國同學展現始終如一的誠實信念，他從高雄區首屆賽事一路參賽，今年再度擒下高年級佳作，寫下全高市唯一「連續3年皆獲獎」的紀錄。他用行動證明「誠實不是一朝一夕的熱度，而是三年的堅持」，其精神深獲讚賞，主辦單位更頒發5,000元特別獎學金。
永慶誠實徵文比賽在高雄開辦三年來，已成為港都極具指標性的品格教育舞台。永慶房產集團與永慶慈善基金會期盼，透過一年一度的書寫與思辨，發揮品牌影響力，全方位築起校園與社區的誠信網，讓這顆產官學攜手埋下的良善種子在高雄深耕扎根，成為陪伴下一代勇敢迎向未來的核心軟實力。
第四屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品，可至官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/。
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