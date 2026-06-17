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通報案件1年暴增7倍！電子煙入侵校園 董氏：最小使用者僅小三

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，學生使用電子煙已是全世界普遍現象，她接獲通報使用電子菸最小年齡是一名小三學童，其實學童使用電子煙對健康的危害很大，呼籲政府加強管理。本報資料照片
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，學生使用電子煙已是全世界普遍現象，她接獲通報使用電子菸最小年齡是一名小三學童，其實學童使用電子煙對健康的危害很大，呼籲政府加強管理。本報資料照片

台中地方社群家長留言，國小五年級生在校內廁所抽電子煙，更互相請客。國教署統計，學生涉嫌攜帶或使用電子煙通報案件從2023年237件至去年1692件，案件直線飆升，一線教師、教官面臨管教壓力。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，學生使用電子煙已是全世界普遍現象，她接獲通報使用電子菸最小年齡是一名小三學童，目前還沒有遇過學齡前的幼童使用電子煙。

林清麗說，學童使用電子煙常是一群人，原因是現在電子煙的煙柱十分便宜，一根約4、50元，可以吸200口，如果四個人分擔，一個人只需10多元，平均可吸50口，以一支紙菸平均吸15口計算，等於吸了3支紙菸，其實對健康的危害很大。

何況，使用電子煙相較傳統紙菸沒有臭味，又十分新穎、時尚，宛如是3C產品，廣受青少年喜愛，煙柱又暱稱為維他命棒、藍莓棒、草莓棒、牛奶棒等，吸引青少年使用。林清麗說，電子煙機乎沒有味道，隱匿性強，如果不是面對面看著對方使用，真的是難以查緝。

林清麗指出，現在約30多歲年輕人使用加熱菸，青少年以下族群則使用電子煙，電子煙在青少年間使用，更有國中生自行販售煙柱、電子煙載具，當起中盤商，令人吃驚。電子煙興起原因，除了菸草公司的遊說、贊助外，更受到網路無遠弗屆、社群推波助瀾的影響，甚至現在許多販售加熱菸的商店，私下販售電子煙，以合法掩護非法，讓電子煙更加惡化。

管理電子煙十分困難，除鄰近的香港、澳門為落實管理，同時禁止電子煙及加熱菸，如香港一旦查到可開罰新台幣1萬2600百元，但禁止電子煙的國家卻愈來愈少，真的是「器械投降，管不了了」。林清麗說，台灣法規禁止電子煙，但罰則僅2000元，不僅戶外場所、室內辦公室等都有人在使用電子煙，卻不見政府管理，建議政府應「嚴格取締、殺雞儆猴」，並給予重罰。

林清麗說，電子煙有多少比例為使用依托咪酯，並沒有相關統計，警方已十分認真在查緝毒駕、酒駕，但民眾感受並不強烈，因為使用喪屍煙彈的人真的很多，呼籲政府應針對依托咪酯的原料加強稽查及管制，增加喪屍煙彈取得的成本，以有效降低毒品氾濫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 失控 電子菸

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