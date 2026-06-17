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故宮副院長不願派駐南院？ 院長蕭宗煌：組織法是南院處長

中央社／ 台北17日電
故宮南院。（故宮南院提供）
故宮南院。（故宮南院提供）

民進黨立委林宜瑾今天引用「故宮百話」一書內容，指故宮2位副院長都不願常駐故宮南院。院長蕭宗煌表示，訪問內容與他當初的表達「不盡然相同」，南院按組織法是南院處處長，當年曾討論、但最後決定不設南部分院。

立法院教育及文化委員會今天下午審查115年度中央政府總預算案有關國立故宮博物院單位預算案。林宜瑾質詢時表示，日籍媒體人野島剛出版「故宮百話」內容，有一段主題圍繞在南院是否應派副院長的採訪，而蕭宗煌認為應該要有1位副院長留在南院，並提到2位副院長都不願意常駐。

林宜瑾指出，蕭宗煌公開發表這一席話，點出故宮的治理問題，包括院長的意志無法落實、副院長拒絕執行院長的命令、故宮的人員長期排斥赴南院工作等3個問題。

對此，故宮人事室主任黃莉婷說明，南院在組織上屬於一級單位，南院的最高主管是南院處處長，長期在南院工作。

蕭宗煌指出，野島剛是一位懂中文的日本人，訪問時談很多，對方是用日文做紀錄，再請人翻成中文；由於他無法像前院長吳密察及林曼麗可以用日語直接對話，翻譯過程有很多內容因速記關係，「跟我當初表達不盡然是相同」。

蕭宗煌表示，他沒有要求2位副院長的其中1位、選擇去南院，而是說要看組織法規定，到底有無1位常駐副院長；另外，若要常駐也涉及居住、生活以及意願，但卻被簡化成「2位副院長不願意」。

蕭宗煌說，他要公開澄清，立委所提拒絕執行院長命令、2位副院長不聽他的話、領導統御有問題，或是說院長意志沒有辦法執行，「沒有這個事情」。

蕭宗煌表示，組織法上，南院處屬內部單位，當初有討論南院是否變成派駐單位、也就是南部分院，就會有1位南部分院的分院長，但後來決定不要；故宮的2位副院長，一位督導行政、工程，一位督導學術，院務會議1年2次在南院開，盡量用實際運作去解決南北院的平衡差距。

蕭宗煌 故宮 林宜瑾

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