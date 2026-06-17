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監院：彰師大輔諮系3教授涉性平案 彈劾移送懲戒

中央社／ 台北17日電

監察院今天表示，國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授張景然、黃宗堅、王智弘3人涉及性騷性平事件，違失情節重大，日前已通過3人彈劾案並移送懲戒法院審理；根據彈劾案文，3人出現邀人共同觀看色情影片、要求學生泡湯伴遊、環抱學生等行徑。

國立彰化師範大學輔導與諮商學系去年被爆出多名教授涉及性騷擾、性侵害等事件，經監察委員紀惠容、葉大華介入調查，監察院8日審查通過監委彈劾提案，彈劾張景然、黃宗堅、王智弘3人且移送懲戒法院審理，並於今天公布彈劾案文，預計明天舉行記者會，要求教育部督導彰師大與地方主管改進，還受害者公道。

根據彈劾案文，彰師大前教授張景然嚴重影響機關聲譽及形象，他在擔任彰師大學生心理諮商與輔導中心主任職務期間，利用專業領域的權勢及機會，除向他人傳送性與性別相關的騷擾訊息，也因在民國111年至112年間邀請某女共同觀看色情影片、贈送內褲，經彰師大性別平等教育委員會調查認定「性騷擾成立」，遭彰化縣政府以違反性騷擾防治法裁處新台幣3萬元在案。

彈劾案文顯示，張景然在接受行政調查及監察院約詢時，多次以「準諮商師」、「準諮商」等未有明確定義的說詞，企圖將性騷擾事實合理化為諮商關係內應受保密事項，顯為淡化權勢關係、規避責任，犯後態度確屬不佳。

至於彰師大前教授黃宗堅，彈劾案文指，黃宗堅嚴重損害師道，經彰師大調查已認定黃宗堅有性侵害、性騷擾，以及不當利用教師權力要求學生在教學及學術活動中提供開車接送、泡湯、伴遊等服務。

黃宗堅則在監察院約詢時堅持否認犯行，彈劾案文提到，黃宗堅指「未違反學生意願、與學生共同泡湯是可接受之文化、學生居心不明、捏造故事」等。

王智弘部分，彈劾案文提及，王智弘有違師道更有損公務員名譽，經彰師大調查認定王智弘對6名學生有不當眼神凝視、對1名學生有性別歧視言論，且有未經學生同意逕行擁抱、碰觸學生身體等行為，共成立9件性騷擾。

彈劾案文指出，王智弘因9件性騷擾案，已經彰師大調查認定屬實且核處解聘1年在案，違反性平法及教師法至明，且王智弘迄今仍將教學上的「不公平成績評量、無涉教學之外貌評論」等行為矯飾為教學技巧，不理解自身行為何以對學生產生性騷擾、性別歧視等感受，實有損師道甚鉅。

彰師大 監院 性騷擾

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