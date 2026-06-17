律師遭攻擊事件頻傳 法務部：提修法版本預告中

近年屢見律師遭受暴力威脅甚至殉職的憾事，為確保律師執業安全不受非法干擾，藍綠立委提出修法版本，訂定刑責。法務部今天表示，參酌醫療法規定，擬具律師法修法版本，正辦理預告程序中，希望維護律師執業安全及司法制度運作。

立法院司法及法制委員會今天排審國民黨立委翁曉玲、賴士葆、羅廷瑋等人及民進黨立委李柏毅分別所提律師法增訂第35條之1條文草案等案，法務部次長馮成等人列席說明，並備質詢。

翁曉玲提案版本明定，對於律師以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害其業務的執行者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。因而致律師於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

李柏毅所提修法版本則規定，對於律師依法執行職務時，施強暴、脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。因而致律師於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

馮成指出，法務部對律師遭暴力攻擊至為重視，現行法律雖已有傷害罪、恐嚇罪及強制罪等規範，然律師依法執行職務，是協同落實憲法訴訟權與正當法律程序，為完備司法程序，實現個案正義，法務部參酌醫療法規定，擬具律師法第35條之1修正草案，刻正辦理預告程序中。

法務部所提書面報告表示，預告的修正草案內容，明定律師於與司法人員執行職務時，對律師以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方式，妨害其執行律師業務，為獨立的處罰規定，另就加重結果犯為較重的處罰規定，以周延維護律師執業安全及司法制度運作。

對於立委提案的修法目的，包括保障律師執行職務的尊嚴及人身安全，法務部贊同，也提到在強化律師執業保障的同時，仍需考量維護司法制度公平運作關聯性。