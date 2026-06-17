巨浪差點吞沒黃金友誼號 蘭嶼勇士完成百年重逢之旅

象徵蘭嶼與菲律賓巴丹群島深厚情誼的「Ovayan黃金友誼號」，這個月15日自蘭嶼啟航，展開跨越巴士海峽的文化交流航程。航行途中雖接連遭遇強烈西南風浪襲擊，甚至一度因船體大量進水而面臨危機，但在台菲雙方協助下順利完成航程，16日平安抵達巴丹島，受到當地數百名居民熱烈歡迎，為這場跨海文化交流寫下感人篇章。

據隨團人員表示，黃金友誼號15日自蘭嶼出發後，在小蘭嶼西側約2公里處即遭遇強勁西南風及湧浪影響，船隊行進困難，船體也出現進水情形。當時團隊曾討論是否進行拖吊作業，但考量整體航程安排，仍持續向南推進。

未料進入巴士海峽、接近巴丹島第一座外島時，再度遭遇更猛烈的西南季風及巨浪侵襲。現場風力達7級陣風，浪高約4公尺，被拖行中的黃金友誼號因持續進水，船身一度有近八成浸沒於海中，情況相當驚險。所幸全程未造成人員受傷，團隊在安全考量下改以穩定拖行方式前進，避免船體進一步受損。

經過一夜拖行後，16日上午10時，菲律賓海巡單位緊急出動船艦，將黃金友誼號拖入巴丹島Mahatao港進行抽水及檢修。經檢查後，船體並未出現重大結構損壞，完成補強作業後，由第二梯隊划船隊接續完成入關程序。

最後一段航程中，由漁人划船隊接力推進至登岸地點，岸邊早已聚集約300至400名巴丹居民迎接。當地民眾不僅列隊歡迎，還安排小學樂隊演奏及成人傳統舞蹈表演，現場氣氛熱烈，展現兩地同源文化交流的深厚情感。

黃金友誼號抵岸後，60位划船隊成員在市民廣場舉行盛大的拋舟儀式及蘭嶼達悟族戰舞展演。許多巴丹居民及學生首次親眼見到蘭嶼傳統拋舟文化與戰舞演出，場面震撼，吸引大批民眾圍觀，甚至一度造成周邊交通壅塞。

晚間舉行的歡迎晚宴中，由原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯與巴丹省長進行信物交換及文化演說。瑪拉歐斯表示，這次交流不僅是蘭嶼與巴丹百年情誼的延續，更是太平洋區域文化交流的重要里程碑，希望未來持續推動兩地直航互訪與文化合作。

他並宣布，將「Ovayan黃金友誼號」捐贈給巴丹省，作為教育及文化推廣用途，象徵兩地友誼長存，也期盼明年6月能由巴丹划船隊循相同航線前往蘭嶼回訪，再續跨海情誼。

文化訪問團表示，此次交流期間雙方透過歌聲、舞蹈及傳統儀式深化文化連結，現場互動熱絡感人。訪問團預計於明日返抵蘭嶼，為這趟充滿挑戰與感動的文化航程畫下圓滿句點。

巴丹島岸邊聚集約300至400名居民迎接蘭嶼文化訪問團，以樂隊演奏及傳統舞蹈表達熱烈歡迎。圖／原文會提供