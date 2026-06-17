校園槍擊案後和蔡英文越洋面試 廖俊智揭菜鳥院士憑什麼當上中研院長

2016年6月1日，中研院院長廖俊智一直記得這個日期。這一天，他任職的加州大學洛杉磯分校發生槍擊案，校園全面封鎖，大批警察進入校園搜查。解除封鎖後，廖俊智走進研究室，和時任總統的蔡英文越洋連線「面試」。就在這樣風聲鶴唳的緊張氛圍下，兩人談笑風生，廖俊智確定接下中研院院長，返台面對另一個危機四伏的環境。

離開台灣30多年、剛當選中研院院士，廖俊智對彼時的台灣來說是全新面孔，只知道他是獲選四個具備全球指標性意義院士的「四冠王」。菜鳥院士就當上中研院院長，太過快速的崛起讓廖俊智成為箭靶，被猜測為誰誰誰的「人馬」、謠言四起。卸任前接受聯合報專訪，廖俊智敞開心房，解謎這段「院長遴選風雲」的真相。

透過媒體看到驚濤駭浪的遴選過程，廖俊智知道自己返台，在機場就會被大批媒體混亂堵麥。他決心先發制人、主動在美國召開記者會。當時他跟中研院還沒聯絡上，請駐美辦事處為他聯繫記者。他找了一家常去的餐廳辦記者會，在熟悉的環境中侃侃而談。「家裡有事、回來幫忙」這四字名言，就是在這場記者會誕生。

返台正式交接院長的第二天，廖俊智就得進立院業務報告。回台前他收到秘書來訊、告知副院長會推遲這場立院處女秀、讓他有時間好好準備，廖俊智卻回「去也無妨」。他解釋，上任第二天對中研院業務不熟，立委無話可說；但上任兩周再上立院報告，這時還「狀況外」可就萬箭穿心。

從上任前後的這兩件小事，就明白廖俊智為什麼可以「關關難過關關過」。

不過，沒人脈也沒背景，廖俊智當年到底憑甚麼當上中研院院長？他透露，當選中研院院士後，返國開會遇到一位資深院士，把他拉到一旁說:「我們院長出缺，你要不要選？」廖俊智回：「開甚麼玩笑，我才剛當選院士」。這位院士分析，過去兩任院長的共同條件是當選美國科學院院士和60歲以下，目前所有院士中只有廖俊智具備同樣條件。

幾個月後，廖俊智再度巧遇這位院士。院士看到他拍頭說「忘了」，表示要趕快提名他選院長。廖俊智回:「好啊，選總統我也選啊。」當時離院長提名截止不到兩周。

提名院長看似意外，但當廖俊智以院長候選人身分返台向遴選委員會報告後，心中已有定見。那天他原本只要報告90分鐘、卻足足講了兩個半小時，結束後一位遴委抓著他的手背一拳打上來：「謝謝你來」。那一刻，廖俊智預感自己會當選院長。

那麼，當年向遴委會報告的中研院藍圖，十年後都做到了嗎？廖俊智堅定點頭：「幾乎百分之百。」

中研院院長廖俊智卸任後最想做的一件事，是拉好小提琴。記者曾吉松／攝影