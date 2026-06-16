快訊

退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

新北優免入學近九成七報到率…他「放棄建中」選在地高中 理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

蘭嶼拼板舟重現300年航道 下午已抵菲律賓巴丹島

中央社／ 台北16日電

為復興祖先300年前航道，以20人力划槳拼板舟的「蘭嶼－巴丹300年首航」計畫昨天正式出發。原文會表示，歷時1天，拼板舟「Ovayan黃金友誼號」今天下午已抵菲律賓巴丹島。

行政院原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會及蘭嶼島6部落達悟族攜手打造的20人座拼板舟「Ovayan黃金友誼號」，於3月間完成，4月28日試航，6月9日舉行傳統的大船下水啟航典禮，昨天從蘭嶼龍門港划向巴丹。

原文會今天在臉書（Facebook）表示，Ovayan黃金友誼號歷時約1天，已於今天下午抵達巴丹島。

Ovayan為達悟族語男子黃金胸飾之意，象徵過去蘭嶼與巴丹群島透過海上貿易流動而來的重要文化記憶。

原文會表示，這次「蘭嶼－巴丹300年首航」計畫歷時3年籌備，航行使用的「Ovayan黃金友誼號」，為近代大型達悟族傳統拼板舟之一，全長約12公尺、可乘載20人。

此行安排60名船員以海上輪換方式，進行人力划船，跨越逾100浬巴士海峽及黑潮前往巴丹島，締結兩地同源情誼。

蘭嶼 菲律賓 達悟族

延伸閱讀

蘭嶼達悟族拼板舟首航巴丹島 300年航道重現

噶瑪蘭族人重建文化遺產 復振失傳香蕉絲編織技藝

台東首搭百億海外圓夢列車 12名青年暑假飛加拿大

國小畢業生划獨木舟潛海領畢業證書 前教長：海洋教育典範

相關新聞

管碧玲怒了！今年才承諾豪擲逾30億元 台灣出席OOC遭打壓

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）於肯亞蒙巴薩舉行，台灣代表團卻在主辦國遭遇政治打壓，海洋委員會主委管碧玲今在臉書發文怒批，台灣代表團遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，甚至率先抵達的團員遭扣留手機、護照，此舉嚴重傷害國際合作的信任基礎。

失智人口今年逼40萬！專家：聽損恐增失智風險...籲40歲起納成人健檢

台灣邁入超高齡社會，衛福部預估今年失智者將逼近40萬人，但在失智症高風險因子預防、友善環境建置、統計監測機制等仍有許多挑戰。立法院厚生會今舉行失智症倡議推動委員會議，專家聚焦聽力衰退與失智高度相關，呼籲衛福部國健署成人健康檢查加入聽力檢查，並打造失智友善社區，讓失智者能持續參與社會，以及檢討現行死因統計方式，避免失智症實際死亡負擔被低估。

退休公務員年改審定金額疑問多 銓敘部說分明

立法院去年三讀「停砍公教年金」法案後，約有18萬名退休公教的所得替代率須重新計算，銓敘部已陸續寄發退撫金重新審定函。銓敘部說明，年改重審處分附表的「審定金額」無誤，「實發金額」會照退休人員適用的調整方案並由資訊系統自動計算後，交由發放機關按月正確發放，請退休公務員放心。

肯亞阻撓台灣學者、官員與會 外交部：嚴厲譴責大陸「流氓圍事」

外交部透過新聞稿指出，我國學者受邀赴肯亞出席「第11屆我們的海洋大會」（OOC 11）會前學術交流會，遭主辦單位以「不承認我國護照」為由拒絕核發入場登記，肯亞當局更扣留台灣學者的護照手機等逾20小時後才放行離境；我海委會代表團也在考量肯亞政府極不友善的舉措後決定取消與會。

軍醫官涉收賄184萬無罪未定讞 監察院仍認重大違失通過彈劾

監察院今天說，國軍高雄總醫院原左營分院病理檢驗科前中校主任鍾立民，涉嫌收受藥商不正款項超過新台幣184萬元，有重大違失，...

受邀被擋門外！台灣團海洋大會遭扣留逾20小時…逼近遣返 海委會斥責肯亞粗暴行為

海委會人員在肯亞舉辦的「我們的海洋大會」遭拒絕入場，甚至電子旅行授權遭撤銷。海委會主委管碧玲斥責肯亞粗暴行為，此舉傷害國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。