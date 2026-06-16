蘭嶼拼板舟重現300年航道 下午已抵菲律賓巴丹島

外交部透過新聞稿指出，我國學者受邀赴肯亞出席「第11屆我們的海洋大會」（OOC 11）會前學術交流會，遭主辦單位以「不承認我國護照」為由拒絕核發入場登記，肯亞當局更扣留台灣學者的護照手機等逾20小時後才放行離境；我海委會代表團也在考量肯亞政府極不友善的舉措後決定取消與會。

2026-06-16 20:55