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蘭嶼拼板舟重現300年航道 下午已抵菲律賓巴丹島
為復興祖先300年前航道，以20人力划槳拼板舟的「蘭嶼－巴丹300年首航」計畫昨天正式出發。原文會表示，歷時1天，拼板舟「Ovayan黃金友誼號」今天下午已抵菲律賓巴丹島。
行政院原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會及蘭嶼島6部落達悟族攜手打造的20人座拼板舟「Ovayan黃金友誼號」，於3月間完成，4月28日試航，6月9日舉行傳統的大船下水啟航典禮，昨天從蘭嶼龍門港划向巴丹。
原文會今天在臉書（Facebook）表示，Ovayan黃金友誼號歷時約1天，已於今天下午抵達巴丹島。
Ovayan為達悟族語男子黃金胸飾之意，象徵過去蘭嶼與巴丹群島透過海上貿易流動而來的重要文化記憶。
原文會表示，這次「蘭嶼－巴丹300年首航」計畫歷時3年籌備，航行使用的「Ovayan黃金友誼號」，為近代大型達悟族傳統拼板舟之一，全長約12公尺、可乘載20人。
此行安排60名船員以海上輪換方式，進行人力划船，跨越逾100浬巴士海峽及黑潮前往巴丹島，締結兩地同源情誼。
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