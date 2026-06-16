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退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

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退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
銓敘部澄清年改重審處分附表的「審定金額」無誤，「實發金額」會照退休人員適用的調整方案加成計給。圖／銓敘部提供
銓敘部澄清年改重審處分附表的「審定金額」無誤，「實發金額」會照退休人員適用的調整方案加成計給。圖／銓敘部提供

立法院去年三讀「停砍公教年金」法案後，約有18萬名退休公教的所得替代率須重新計算，銓敘部已陸續寄發退撫金重新審定函。銓敘部說明，年改重審處分附表的「審定金額」無誤，「實發金額」會照退休人員適用的調整方案並由資訊系統自動計算後，交由發放機關按月正確發放，請退休公務員放心。

銓敘部晚間針對外界對退休公務員年改重審處分附表審定金額，各項疑問及不明之處，特別回應說明。銓敘部澄清，退休公務員年改重審處分附表計列的每月退休所得金額，依法都是照法定公式審定，從來都不會包含退休金調整方案計算的「實發金額」，因為該「審定金額」是做為每次調整方案的計算基準，因而是固定不變的。

銓敘部表示，此次配合退撫法修正規定，將退休所得替代率恢復按112年1月1日至112年12月31日期間為準，除了113年1月1日以後退休者，須另外計算每月退休所得外，於112年12月31日以前退休者，其「審定金額」都回復到原審定處分附表上112年1月1日至112年12月31日期間之「審定金額」，自然不會包含依退休金調整方案計算的「實發金額」。

銓敘部說明，為讓退休人員了解此項規定，在每個人所發重審處分附表備註一，以及銓敘部6月8日通函說明中都有載明，退休公務員退休金「實發金額」應照表列「審定金額」另按考試院會同行政院已公布，分別自111年7月1日（調增2%）及113年1月1日（調增4%）施行的調整方案，照退休人員所適用的調整比率調整後發給。技術上，也會透過資訊系統將調整後金額交由發放機關按月正確發放，不需要退休人員自行計算。

銓敘部說明，調整方式具體如下後：首先，111年6月30日以前退休生效者，因經歷2次調整，所以實發金額會依表列審定金額，先調高2%，再調高4%計算。假設表列審定金額為50000元，實發金額則為53040元（50000元x1.02x1.04）。

其次，111年7月1日至112年12月31日退休（職）生效者，因只經歷1次調整，所以實發金額會依表列審定金額，調高4%計算。假設表列審定金額為52000元，實發金額則為54080元（52000元x1.04）。至於113年1月1日以後退休（職）生效者因尚未經歷過調整，實發金額會依表列審定金額，無調整。

銓敘部 公務員 退休金 年金

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