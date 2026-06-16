肯亞阻撓台灣學者、官員與會 外交部：嚴厲譴責大陸「流氓圍事」

外交部透過新聞稿指出，我國學者受邀赴肯亞出席「第11屆我們的海洋大會」（OOC 11）會前學術交流會，遭主辦單位以「不承認我國護照」為由拒絕核發入場登記，肯亞當局更扣留台灣學者的護照手機等逾20小時後才放行離境；我海委會代表團也在考量肯亞政府極不友善的舉措後決定取消與會。

外交部表示，對於中國施壓肯亞政府拒絕我國學者出席國際海洋學術交流會議，並扣留護照、手機、限制人身及通訊自由等違反人權與國際慣例的野蠻行徑表達強烈抗議，並予嚴厲譴責。

外交部指出，我國學者應今年「第11屆我們的海洋大會」主辦國肯亞政府邀請，於14日赴蒙巴薩（Mombasa）出席會前學術交流會，並發表專業研究報告；於前往會場辦理入場登記時，遭主辦單位以不承認我國護照為由拒絕核發入場證，肯亞移民局更強行介入，雖經我方極力交涉，仍扣留護照、手機並留置逾20小時後始同意放行搭機離境。

外交部說，我國海委會原循例組團前往參與在途，經考量肯亞政府極不友善舉措及我團成員人身安全，我方決定取消與會。

外交部指出，對中國打壓我國際參與至近乎流氓圍事的行徑，予以嚴厲譴責，並嚴正要求中國停止野蠻且損及全球海洋事務合作的行為，同時呼籲友盟國家予以正視，共同遏阻中國變本加厲的霸凌外交。

外交部說，肯亞政府此次主辦OOC，橫遭中國強力干預施壓，罔顧我國多年來與會慣例與卓越貢獻，排除我方參與，更留置與會的我國學者，再次暴露中國蠻橫霸道的外交行徑及政治凌駕海洋永續專業的政治思維；肯亞作為OOC主辦國，自甘淪為中國的政治打手，公然違背OOC所揭櫫包容與合作原則，外交部對此表達強烈抗議。