快訊

退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

新北優免入學近九成七報到率…他「放棄建中」選在地高中 理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

肯亞阻撓台灣學者、官員與會 外交部：嚴厲譴責大陸「流氓圍事」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。圖／本報資料照片
外交部發言人蕭光偉。圖／本報資料照片

外交部透過新聞稿指出，我國學者受邀赴肯亞出席「第11屆我們的海洋大會」（OOC 11）會前學術交流會，遭主辦單位以「不承認我國護照」為由拒絕核發入場登記，肯亞當局更扣留台灣學者的護照手機等逾20小時後才放行離境；我海委會代表團也在考量肯亞政府極不友善的舉措後決定取消與會。

外交部表示，對於中國施壓肯亞政府拒絕我國學者出席國際海洋學術交流會議，並扣留護照、手機、限制人身及通訊自由等違反人權與國際慣例的野蠻行徑表達強烈抗議，並予嚴厲譴責。

外交部指出，我國學者應今年「第11屆我們的海洋大會」主辦國肯亞政府邀請，於14日赴蒙巴薩（Mombasa）出席會前學術交流會，並發表專業研究報告；於前往會場辦理入場登記時，遭主辦單位以不承認我國護照為由拒絕核發入場證，肯亞移民局更強行介入，雖經我方極力交涉，仍扣留護照、手機並留置逾20小時後始同意放行搭機離境。

外交部說，我國海委會原循例組團前往參與在途，經考量肯亞政府極不友善舉措及我團成員人身安全，我方決定取消與會。

外交部指出，對中國打壓我國際參與至近乎流氓圍事的行徑，予以嚴厲譴責，並嚴正要求中國停止野蠻且損及全球海洋事務合作的行為，同時呼籲友盟國家予以正視，共同遏阻中國變本加厲的霸凌外交。

外交部說，肯亞政府此次主辦OOC，橫遭中國強力干預施壓，罔顧我國多年來與會慣例與卓越貢獻，排除我方參與，更留置與會的我國學者，再次暴露中國蠻橫霸道的外交行徑及政治凌駕海洋永續專業的政治思維；肯亞作為OOC主辦國，自甘淪為中國的政治打手，公然違背OOC所揭櫫包容與合作原則，外交部對此表達強烈抗議。

肯亞 護照 外交部 台灣 海委會

延伸閱讀

譴責中共阻台參與國際海洋會議 陸委會喊：絕不會屈服

受邀被擋門外！台灣團海洋大會遭扣留逾20小時…逼近遣返 管碧玲斥責肯亞粗暴

赴肯亞出席OOC遭打壓 台灣代表團護照遭扣、簽證被撤

外交部：南非媒體誣指台史邦誼 與中國協作不言而喻

相關新聞

管碧玲怒了！今年才承諾豪擲逾30億元 台灣出席OOC遭打壓

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）於肯亞蒙巴薩舉行，台灣代表團卻在主辦國遭遇政治打壓，海洋委員會主委管碧玲今在臉書發文怒批，台灣代表團遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，甚至率先抵達的團員遭扣留手機、護照，此舉嚴重傷害國際合作的信任基礎。

退休公務員年改審定金額疑問多 銓敘部說分明

立法院去年三讀「停砍公教年金」法案後，約有18萬名退休公教的所得替代率須重新計算，銓敘部已陸續寄發退撫金重新審定函。銓敘部說明，年改重審處分附表的「審定金額」無誤，「實發金額」會照退休人員適用的調整方案並由資訊系統自動計算後，交由發放機關按月正確發放，請退休公務員放心。

肯亞阻撓台灣學者、官員與會 外交部：嚴厲譴責大陸「流氓圍事」

外交部透過新聞稿指出，我國學者受邀赴肯亞出席「第11屆我們的海洋大會」（OOC 11）會前學術交流會，遭主辦單位以「不承認我國護照」為由拒絕核發入場登記，肯亞當局更扣留台灣學者的護照手機等逾20小時後才放行離境；我海委會代表團也在考量肯亞政府極不友善的舉措後決定取消與會。

軍醫官涉收賄184萬無罪未定讞 監察院仍認重大違失通過彈劾

監察院今天說，國軍高雄總醫院原左營分院病理檢驗科前中校主任鍾立民，涉嫌收受藥商不正款項超過新台幣184萬元，有重大違失，...

受邀被擋門外！台灣團海洋大會遭扣留逾20小時…逼近遣返 海委會斥責肯亞粗暴行為

海委會人員在肯亞舉辦的「我們的海洋大會」遭拒絕入場，甚至電子旅行授權遭撤銷。海委會主委管碧玲斥責肯亞粗暴行為，此舉傷害國...

涉貪前三線兩星警政監林康承 遭監察院彈劾

監察院今天表示，前三線兩星警政監林康承（原名林明佐）任職刑事局警政監期間，長期與博奕集團重要成員密切交往，並涉收受賄賂及不正利益、洩漏偵查秘密與財產來源不明等罪嫌，核有重大違失，監察院通過監察委員浦忠成、蔡崇義、王麗珍所提彈劾案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。