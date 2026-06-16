管碧玲怒了！今年才承諾豪擲逾30億元 台灣出席OOC遭打壓

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）於肯亞蒙巴薩舉行，台灣代表團卻在主辦國遭遇政治打壓，海洋委員會主委管碧玲今在臉書發文怒批，台灣代表團遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，甚至率先抵達的團員遭扣留手機、護照，此舉嚴重傷害國際合作的信任基礎。

管碧玲指出，由海委會與外交部共同組團參與的OOC年會，歷年來台灣負責的跨部會、官民協同團隊一直是備受肯定的隊伍，台灣所提出的國家承諾都有具體成果，承諾要執行的海洋治理也一一兌現，無論在永續治理投入、科學研究或國際合作，皆獲國際社群肯定。

她指出，去年2025年第10屆韓國釜山大會中，我方才提出3項新承諾，總金額逾6400萬美元，涵蓋智慧海洋數據應用、海洋廢棄物監測及藍色經濟技術合作等領域，今年第11屆會議中，我方更進一步提出4項新承諾，用於國家海洋治理，總金額逾1.17億美元，即超過30億元新台幣，且全數獲核錄並發布於大會官網。

「台灣在國際組織中，長期無法得到與貢獻相稱的地位與待遇，這是我們熟悉的現實」管碧玲表示，過去OOC至少仍維持對台灣代表團基本的尊重與接待，然而今年的情況卻截然不同。

管碧玲文中透露，首先在大會報名系統中，原本存在的「台灣」選項無預警被移除，導致後續報名程序出現障礙，緊接著海委會國海院院長與國際處處長原已取得的入境許可，又遭到突然取消，她痛批「這種先核准、再撤銷的作法，不僅缺乏合理說明，毫不避諱的粗暴作為，也令人驚訝」。

不過管碧玲仍決定依計畫完成籌備、匯出經費、安排雙邊會議與場外活動，不料最早抵達的團員雖順利入境，卻在大會報到時遭遇長時間留滯，護照與手機遭暫時收存，甚至面臨近似遣返的處境。

管碧玲嚴厲譴責，強調這樣的待遇不只是對台灣的不尊重，更違背了國際合作應有的精神「這樣的作法，已經傷害國際合作應有的信任基礎」。

「台灣參與國際，不是為了製造對立，而是為了解決問題；不是因為被歡迎才參與，而是因為我們有能力貢獻，也有責任站出來」管碧玲強調，國際政治從來不會一帆風順，但任何國家都有權利表達自己的立場，面對打壓與不公平，台灣一定會堅持到底，這次的事件已讓OOC蒙塵，但絕不會阻卻台灣未來爭取國際參與的決心。