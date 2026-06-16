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軍醫官涉收賄184萬無罪未定讞 監察院仍認重大違失通過彈劾

中央社／ 台北16日電
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

監察院今天說，國軍高雄總醫院原左營分院病理檢驗科前中校主任鍾立民，涉嫌收受藥商不正款項超過新台幣184萬元，有重大違失，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

國軍高雄總醫院岡山、左營分院10多名軍醫官被控收受藥商賄賂，一審高雄地方法院以罪證不足判鍾立民無罪；二審由台灣高等法院高雄分院審理，改判收賄184萬元的鍾立民8年6個月；案經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回更審。民國114年高雄高分院更一審判決鍾立民維持無罪，可上訴。

監察院公布彈劾案文新聞稿指出，鍾立民擔任國軍高雄總醫院原左營分院病理檢驗科中校主任與門診部上校主任期間，使用莊姓藥商所經銷藥品，並自104年1月起至106年3月止，在辦公室內按月收受莊姓藥商交付不正款項，合計184萬6201元，違法失職事證明確。

監察院指出，鍾立民敗壞官箴與玷污軍人廉潔性，嚴重扭曲及破壞藥品市場競爭效能的經濟秩序，斲傷國民對於公務員執行職務公正及信賴。所為除涉犯公務員服務法外，並違反公務員廉政倫理規範與國軍人員廉政倫理須知，事證明確且情節重大，因此監察院9日通過監委浦忠成、陳景峻、林郁容提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

高雄 監院 監察院

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