外交部：中國施壓OOC主辦國肯亞 阻撓台灣國際參與

外交部今天表示，中國施壓「我們的海洋大會」主辦國肯亞，阻撓台灣學者出席，台灣團因而取消與會；除抗議肯亞自甘淪為中國的政治打手，外交部譴責中國近乎流氓圍事行徑，要求中國停止損及全球海洋事務合作的行為。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣學者應今年「第11屆我們的海洋大會」（OOC 11） 主辦國肯亞政府邀請，於14日赴蒙巴薩（Mombasa）出席會前學術交流會，並發表專業研究報告。於前往會場辦理入場登記時，遭主辦單位以不承認台灣護照為由拒絕核發入場證，肯亞移民局更強行介入，雖經台灣方極力交涉，仍扣留護照、手機並留置逾20小時後始同意放行搭機離境。

外交部表示，海委會原循例組團前往參與在途，經考量肯亞政府極不友善舉措及台灣團成員人身安全，決定取消與會。中國施壓肯亞政府拒絕台灣學者出席國際海洋學術交流會議，並扣留護照、手機、限制人身及通訊自由等違反人權與國際慣例的野蠻行徑，外交部表達強烈抗議。

外交部強調，台灣自2015年起即參與 「我們的海洋大會」（OOC），不料肯亞政府此次主辦OOC，橫遭中國強力干預施壓，罔顧台灣多年來與會慣例與卓越貢獻，排除台灣方參與，更留置與會的台灣學者，再次暴露中國蠻橫霸道的外交行徑及政治凌駕海洋永續專業的政治思維。

外交部說，肯亞作為OOC主辦國，自甘淪為中國的政治打手，公然違背OOC所揭櫫包容與合作原則，外交部對此表達強烈抗議。

外交部對中國打壓台灣國際參與至近乎流氓圍事的行徑，予以嚴厲譴責，並嚴正要求中國停止野蠻且損及全球海洋事務合作的行為，同時呼籲友盟國家予以正視，共同遏阻中國變本加厲的霸凌外交。

外交部提到，台灣作為海洋國家，一向積極參與全球海洋生態養護保育及環境永續發展，不會畏懼也不會屈服於中國專斷跋扈惡行，仍將繼續與國際社會攜手合作，致力推動全球海洋事務合作。