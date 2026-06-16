受邀被擋門外！台灣團海洋大會遭扣留逾20小時…逼近遣返 海委會斥責肯亞粗暴

海委會人員在肯亞舉辦的「我們的海洋大會」遭拒絕入場，甚至電子旅行授權遭撤銷。海委會主委管碧玲斥責肯亞粗暴行為，此舉傷害國際合作機制公信力，但不會阻卻台灣爭取國際參與。

2026年第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference ,OOC）於6月中旬於肯亞蒙巴薩舉行，台灣原獲邀參與並分享海洋治理成果，但會議期間卻發生受邀學者遭拒絕入場、護照及手機遭扣留逾20小時等事件。

海委會主委管碧玲今天中午在臉書發文指出，海委會與外交部共同組團參與OOC年會，卻在主辦國遭受不合理對待。海委會負責的跨部會、官民協同團隊，歷年參與OOC，一直是備受肯定的隊伍。提出的國家承諾都有具體成果，承諾要執行的海洋治理，都一一兌現。無論是海洋永續治理的投入、科學研究的成果，或國際合作的參與，都獲得國際社群的肯定。

她強調，台灣在國際組織中，長期無法得到與貢獻相稱的地位與待遇，這是台灣熟悉的現實。但過去，OOC至少仍維持對台灣代表團基本的尊重與接待。但今年卻截然不同，首先在報名系統中，原本存在的台灣選項被移除，導致後續報名程序出現障礙。

接著，海委會國海院院長與國際處處長，原已取得的入境許可，又遭到取消。這種先核准、再撤銷的做法，不僅缺乏合理說明，毫不避諱的粗暴作為，也令人驚訝。

管碧玲說，國合會、學術界及海委會其他成員仍保有參與資格；海委會甚至又收到大會正式通知，邀請設置攤位展示成果。因此她決定無論前方還有多少不確定性，仍然選擇繼續前進。從完成籌備，匯出經費，安排雙邊會議與場外活動，希望讓世界看見台灣在海洋治理上的努力。

管碧玲透露，最早抵達的外交部與學術界成員雖順利入境，卻在大會報到時遭遇極不合理對待。2位團員被長時間留滯，護照與手機遭暫時收存，甚至面臨近似遣返處境。對一個長期投入海洋永續、且以專業與誠意參與國際合作的團隊而言，這樣的待遇，不只是對台灣的不尊重，更違背了國際合作應有的精神。

「這不是外交上的冷淡，而是對專業團隊的不公平待遇」管碧玲說，這不是程序上的疏失，而是一連串缺乏透明與一致標準的處置，已經傷害國際合作應有的信任基礎。如果長期遵守規則、持續貢獻的參與者，都可能在沒有明確理由情況下被排除、被留滯、被差別對待，那麼受損的，不只是台灣，而是整個國際合作機制的公信力。

她最後表示，台灣參與國際，不是為了製造對立，而是為了解決問題；不是因為被歡迎才參與，而是因為有能力貢獻，也有責任站出來。「面對打壓，面對不公平，我們會堅持到底。不會阻卻我們積極努力爭取國際參與」。

海委會表示，對肯亞政府扈從中國，阻礙台灣與國際社會正常專業交流，拒絕台灣學者出席國際海洋科學交流會議，並限制人身及通訊自由等違反人權與國際慣例的野蠻行徑，表達強烈抗議。從報名、認證、入境到實際參與過程中，接連針對台灣訪團的異常限制，明顯刻意壓縮國際活動空間，不僅損害個別國家的權益，更將削弱全球共同面對海洋挑戰的能力。