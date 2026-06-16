涉貪前三線兩星警政監林康承 遭監察院彈劾

監察院今天表示，前三線兩星警政監林康承（原名林明佐）任職刑事局警政監期間，長期與博奕集團重要成員密切交往，並涉收受賄賂及不正利益、洩漏偵查秘密與財產來源不明等罪嫌，核有重大違失，監察院通過監察委員浦忠成、蔡崇義、王麗珍所提彈劾案。

監察院指出，林康承擔任台中市刑大大隊長後，於民國110年8月24日起至民國113年5月間，明知徐女為九○集團重要成員，竟與徐女於公務上及私底下均持續密切往來，且在其有婚姻狀態下與徐女有同居行為，並收受徐女提供財物及不正利益，核有重大違失。監察院於民國115年6月4日審查通過監察委員浦忠成、蔡崇義、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示， 林康承洩漏檢方偵辦剛○公司、歐○○公司涉嫌賭博、詐欺、洗錢、組織犯罪等案件之偵查秘密，及提供偵查策略，以此包庇九○集團犯罪組織，使檢警調後續偵辦剛○公司發生重大困難，核有重大違失。

監察院指出， 林康承向九○集團提供成員曾○○在韓國落網資訊，以洩漏偵查資訊方式包庇九○集團犯罪組織；林康承收受九○集團陳○○之不正財物及利益；林康承向九○集團陳○○洩漏成員李○○落網資訊；林康承財產增加與收入顯不相當，無法提出合理說明及說明不實等，均核有重大違失。

監察院表示，林康承任台中市刑大大隊長、刑事局警政監之期間，長期與博弈犯罪集團重要成員密切交往接觸，更與該集團旗下子公司前負責人徐女同居，並涉收受賄賂及不正利益、洩漏偵查秘密與財產來源不明等罪嫌，核其所為，敗壞司法警察風紀及廉潔形象，嚴重損壞警譽及政府威信，已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等規定，事證明確，情節重大，因此，提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。