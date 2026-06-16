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光電板納回收廢棄物 非法棄置要關7年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院16日通過廢棄物清理法部分條文修正草案，圖為副院長江啟臣在三讀通過後敲槌。中央社
立法院16日通過廢棄物清理法部分條文修正草案，圖為副院長江啟臣在三讀通過後敲槌。中央社

光電板亂丟最高罰7年！立法院16日三讀修正《廢棄物清理法》部分條文，納管光電板、風機葉片等新興廢棄物，並導入電子圍籬科技執法。非法棄置事業廢棄物的刑期上限從現行5年提高到7年，若棄置於生態、資源再利用環境敏感地區，加重其刑至1/2。

電子監控垃圾清運

2025年丹娜斯颱風侵襲台灣後，由於有大量光電板遭吹毀無人處理，促成環境部提出《廢棄物清理法》修正條文。立法院16日通過相關修正條文，為掌握廢棄物流向，防止污染危害環境案件發生，主管機關對於可能發生非法清除、回填、堆置、再利用、處理廢棄物之道路或其他公共場所，得電子圍籬科技執法。

修法也將再生能源發電設備經使用後產生之廢棄物，納入應回收廢棄物。另外，應回收廢棄物除由製造、輸入業者負責外，並納入販賣業者及原料之製造、輸入、販賣業者，為反映實際流通與使用情形，販賣業者應按當期銷售量申報繳費。

亂丟垃圾罰10萬

在罰則部分，非法棄置事業廢棄物的刑期上限，從現行5年提高到7年，若於中央主管機關公告之生態、資源再利用環境敏感地區內非法棄置事業廢棄物者，加重其刑至1/2；不依相關規定清除一般廢棄物的罰鍰上限，從現行的新台幣6千元，提高到10萬元，屆期未改善者將按次處罰。

針對常出現但難捉摸的「汽機車駕駛或乘客隨手亂丟垃圾」行為，過去常常因為拍不清楚行為人正臉，導致罰單難以開出；但新法明確規定，主管機關未來可以直接處罰「行為人」或「車輛所有人」，也就是說，如果車上乘客亂丟垃圾，而車主在期限內沒辦法舉證、指認出是誰丟的，最高10萬元的罰款就會直接由「車主」買單。

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