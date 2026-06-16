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監院：建文物典藏庫房耗逾10年 糾正文化部與史博館

中央社／ 台北16日電
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

監察院今天說，國立歷史博物館申請撥用「興建史博文物典藏庫房」計畫用地、以及報核過程冗長延宕，從行政院106年8月核定至預定116年11月完工，歷經8任館長、5任部長，耗時超過10年，效能低落，文化部監督不周，因此糾正文化部與史博館

監察委員范巽綠、蔡崇義、趙永清透過新聞稿表示，史博館是政府遷台後為加強社會教育設置的首座國立博物館，自民國44年開館已超過60年，館舍面臨設備老舊、空間不足、環境凌亂等困境，因此提報「大南海文化園區計畫-史博館初期計畫」（主計畫）並經行政院104年5月核定。

監委說，初期先整修史博館本館，至於興建文物典藏庫房，待行政院104年11月同意撥用新北市中和區原國防管理學院房地後，才納入主計畫後期修正計畫，並新增於行政院106年8月核定主計畫第1次修正計畫中。

監委說，史博館申請撥用「興建史博文物典藏庫房」分項計畫用地，未確實調查國有不動產使用狀況，遭國產署5度退件修正，歷時3年1個月才獲行政院於104年11月同意撥用，導致未能及時整合進行政院已核定的主計畫中推動，經行政院106年8月同意主計畫第1次修正後，才能啟動後續文化典藏庫房規劃設計作業，期程延宕。文化部身為上級機關監督審核不周，都有疏失。

監委指出，史博館在擬訂「興建史博文物典藏庫房」分項計畫階段，未確實訂定所需經費，導致低估金額，又於併入行政院核定史博館升級發展計畫第2次修正計畫報核過程，因營建物價指數波動及文物典藏庫房構造型式反覆作業等影響，遭行政院2度退回修正。

監委說，最終歷經1年6個月才完成修正，導致文物典藏庫房委託廠商因暫停執行超過6個月，要求終止契約，衍生已結算支付735萬餘元的不經濟支出，還須重新辦理委託規劃設計監造技術服務作業，延宕執行期程。

監委指出，文物典藏庫房工程用地獨立，與史博館本館修復及再利用比較相對單純，卻併入史博館升級發展計畫辦理，未與國發會、工程會積極溝通協調單獨立案及SRC結構對庫房重要性，辦理過程歷經8任館長、5任部長，從行政院106年8月核定，至預定完工期限116年11月，耗時近10年3個月，效能低落，文化部位居關鍵性主導地位，監督管理不周，都有疏失。

史博館 文化部 文物

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