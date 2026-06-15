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GCTF國際研習營帛琉登場 聚焦透明投資與永續發展

中央社／ 台北15日電

「全球合作暨訓練架構」國際研習營在帛琉登場，聚焦透明投資與永續發展，理念相近國政府官員、產學界人士與會，駐帛琉大使陳剛毅於開幕詞表示，台灣與帛琉持續共同維護經濟與社會安全。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣、美國駐帛琉大使館與帛琉共和國國務部及司法部合作，於11日在帛琉共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研習營。這次活動以「提升帛琉經濟投資」為主題，邀集理念相近國家政府官員、產官學界與專家學者參與，就促進永續外國投資及強化經濟韌性等議題交流各國經驗，並探討在促進經濟發展同時，如何兼顧透明治理與關鍵產業安全。

陳剛毅在開幕致詞時表示，台灣透過「榮邦計畫」協助帛琉發展電力基礎設施、綠能與生態觀光，推動永續智慧島嶼，並深化司法合作，共同維護經濟與社會安全。

帛琉總統辦公室幕僚長Landisang Kotaro也強調，透明治理及可信賴的夥伴關係，是吸引優質投資、促進永續發展及維護印太區域穩定的關鍵。

此外，活動也透過座談與圓桌論壇，探討如何強化制度能力、完善投資風險評估機制，以及促進公私部門及國際夥伴合作。

帛琉 外交部

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