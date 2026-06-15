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校事會議讓教師壓力山大 郭昱晴等5綠委喊改革確保師生權益

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴今偕伍麗華、吳思瑤、林宜瑾及陳培瑜共同召開「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會。圖／郭昱晴提供
民進黨立委郭昱晴今偕伍麗華、吳思瑤、林宜瑾及陳培瑜共同召開「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會。圖／郭昱晴提供

現行校事會議制度引發爭議，教團質疑調查門檻過低且屢傳濫訴，使第一線教師陷入巨大壓力。民進黨立委郭昱晴等人呼籲教育部應盡快改革校事會議，減輕教師行政負擔並強化心理支持系統，並適度調整師生比、透過第三方專責機構做足配套，真正保障師生權益。

郭昱晴今偕伍麗華、吳思瑤林宜瑾及陳培瑜共同召開「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，呼籲教育部持續改革校事會議制度，保障教師與學生權益。

郭昱晴表示，去年5月28號她是第一位質詢「校事會議」的立委，教育部在今年1月12號公告「刪除匿名檢舉」，並承諾在7月彙整成果。教育部採納了她建議的案件分流，目前進入校事會議的案件，已從原本的82%下降到22%。雖數字下降，但壓力依舊存在。

郭昱晴提到，教師支持體系有四大缺失，當教師面對調查時，「缺乏法律協助、缺乏調查過程中的知情權、缺乏教學資源、缺乏心理支持」。她呼籲，面對校事會議改革，不能只看文字卻聽不見老師孤立無援的心碎聲。教育部應盡快改革校事會議，才能真正保障師生權益。

伍麗華表示，校事會議設立初衷是為處理不適任教師，保障學生受教權。但施行過程中造成老師人心惶惶，顯見制度理想與實務運作出現落差；除了持續檢討校事會議制度，也要積極建立老師支持系統，包括減輕行政負擔、強化老師心理支持系統、建立更完善的專業輔導機制。

林宜瑾表示，老師也是人，只要是人就會犯錯，也會受傷、需要幫助。老師不僅要管理一個班級，需要面對家長的各類需求，容易超出身心負荷。有許多年輕老師建議，在少子化下，應調整師生比，讓老師不再負擔那麼多孩子。近期修正的「教師法」第25條，讓教師在調查停聘期間補發本俸外，也補發學術研究加給。

陳培瑜提出可能解方，第一，教育部要持續重視家庭教育，終身教育司有相關預算。第二，第三方專責機構，讓相關專業的人和相關的配套出來，讓學校回歸單純教學的場域。第三，教師職業安全指引。第四，教師離線權，每個人工作都需要休息，但老師們下班後要不斷接家長電話，對老師造成很大的壓力。

吳思瑤表示，韓劇「鐵拳教育」呈現出教育現場瀰漫的信任危機，以及教師的無力感。制度在保障學生權益，避免校園霸凌、性別事件之外，也要確保老師能安心教學。現行教師支持系統形同虛設，老師們面對濫訴必須孤軍奮戰。她主張校事會議必須改革，成為「支持型」的校事會議。

郭昱晴 吳思瑤 林宜瑾

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