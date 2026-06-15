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種良米、種文化　池上多力米打造地方共好藍圖

聯合新聞網／ 撰文：林春旭
秋收藝術節每年吸引大批遊客，至今已邁入第18年。(圖/池上多力米提供)
秋收藝術節每年吸引大批遊客，至今已邁入第18年。(圖/池上多力米提供)

每年秋天，當金黃稻浪隨風起伏，表演者在池上田野間展現舞姿，歌聲在大自然間飄揚，很多人總會被那一刻深深感動。

有人說，那是台灣最美的藝術舞台。但對梁正賢而言，秋收藝術節從來不只是「表演」，它更像是一場長達三十多年的地方實驗。

從一包米、一群農民，到一座農村的文化自信；從地方產業，到藝術扎根，再到青年返鄉與社區參與，梁正賢一步一步，把「地方發展」這件事，慢慢融入於池上的日常生活裡。

正因為以農業支持文化及地方發展的具體行動，池上多力米在梁正賢的帶領下，展現企業實踐社會責任與文化永續的決心，獲得2026年聯經人文企業獎「地方發展典範獎」及「藝文推手卓越獎」的肯定。

身為建興米廠第三代、池上多力米負責人、台東縣池上鄉文化藝術協會創會理事長，很多人認識梁正賢，可能是因為秋收藝術節，但真正了解他的人知道，他其實更像一個長年待在土地上的耕耘者。

從「池上米」開始，找回地方價值

梁正賢最早投入的，其實是農業改革。早年農產品商標及品牌概念並不普及，2000年他開始推動有機耕種，建立「池上米」品牌。歷經五年的努力，2005年池上鄉公所推出全台首張產地認證標籤「池上米®」，讓池上成為全台第一個擁有產地標章的鄉鎮。

池上多力米推動保價保量與分級收購制度，讓池上米的收購價格逐步提升至穩定水準，也重新建立產地與農友之間的信任基礎。農民收入改善了，接著地方才有更多可能性。梁正賢始終相信，地方創生的第一步，不是活動，而是讓土地本身重新產生價值。

2009年，池上秋收稻穗藝術節誕生。

回想當年辦活動需要經費，梁正賢笑說：農民捐錢，沒辦法，但捐米沒問題！剩下來的問題就是如何將「米」變成「現金」。於是，他想到義賣的方式「出錢」，再串聯地方社團「出力」。現在，每年池上多力米與池上鄉農會輪番捐贈 70 箱「秋收冠軍米」作為義賣商品，販售所得作為活動經費使用；池上多力米也投入人力，每年成立專案編組。

梁正賢很早就明白一件事：一個地方若只剩觀光熱鬧，是很難真正長久。因此，這些年來，他思考的是：如何在地方真正留下產業、留下人才、留下文化，也留下年輕人願意回家的理由。為此，他花了很多力氣，把在地居民真正拉進來。

由於，活動需要長達半年以上的籌備，人力動員也只能靠地方鄉親。於是，每年池上國中師生肩負起藝術節志工的重責，從交通引導、接待觀眾、場地協助，到幕後支援，大家從行動中產生出對家鄉的認同感。

每年池上國中師生肩負起藝術節志工的重責，從行動中產生出對家鄉的認同感。(圖/池上多力米提供)
每年池上國中師生肩負起藝術節志工的重責，從行動中產生出對家鄉的認同感。(圖/池上多力米提供)

每年池上國中師生肩負起藝術節志工的重責，從行動中產生出對家鄉的認同感。(圖/池上多力米提供)

而農民捐米義賣、志工協助接待、青年返鄉支援，全村總動員，當自己的家鄉原來這麼美，能被這麼多人看見，地方氣氛開始改變。梁正賢觀察到，有不少曾經參與藝術節的青年，甚至連續好幾年，藝術季一到，主動回到池上擔任志工，一個地方真正的力量，從來不是靠外來遊客，而是居民願不願意一起參與。

一元出租穀倉　為藝術生活札根

梁正賢常說：「免費的，最貴。」「我不喜歡浪費時間，因為時間很珍貴。」他知道，地方若長期依賴外在補助，看似熱鬧，最後往往什麼都留不下。今年申請補助辦活動，那明年呢？後年呢？如果地方沒有培養自己的能力，沒有建立自主運作的力量，再漂亮的活動，也可能只是短暫煙火。

「親自參與才會留下knowhow，現在我連練舞室地板都知道怎麼做。」梁正賢打趣地說。2015年，梁正賢捐出自家已有六十年歷史的老穀倉，打造「池上穀倉藝術館」他更自費兩千萬元興建藝術館，1元出租給台灣好基金會，邀請藝術家駐村、辦展覽，讓更多人透過藝術重新看見池上。這座穀倉藝術館，後來獲得「遠東建築獎—舊屋改造特別獎」首獎，也成為池上重要的文化地景。

之後，他再度捐出另一座穀倉，成立「米倉生活館」，相較於展覽空間，米倉生活館更像地方共享空間，雲門舞集也長期進駐池上開設舞蹈課程，此外，每週生活館都有舞蹈、瑜伽、太極拳等課程，課程好到連附近鄉鎮居民也會特地前來上課。

這幾年，「池上穀倉藝術館」、「米倉生活館」與「池上多力米故事館」，逐漸形成池上的文化動線，也讓旅客不再只是匆匆路過，而是願意留下來深度旅行。

穀倉藝術館獲得「遠東建築獎—舊屋改造特別獎」首獎，成為池上重要的文化地景。(圖/池上多力米提供)
穀倉藝術館獲得「遠東建築獎—舊屋改造特別獎」首獎，成為池上重要的文化地景。(圖/池上多力米提供)

池上共好藍圖　最後一塊拼圖

當藝術開始成為地方經濟的一部分，梁正賢則把眼光看得更遠。近年，他開始投入農村醫療，因為他發現，許多農民長年勞動，身體早已累積各種傷害，但池上的醫療資源有限，光是一次復健治療，車程就得耗費大半天時間，更遑論復健得每週做。

2025年，他與推動「在宅醫療」的余尚儒醫師攜手成立「池上好診所」，從火車站步行幾分鐘就能到達。他希望讓偏鄉長者與農民，能在熟悉的地方安心生活、就近復健，其實這個想法在梁正賢年輕時，接觸日本MOA自然農法即已萌芽。

「池上好診所」的醫護與長輩熟稔如家人，長輩掛號後就先去附近逛菜市場。診所的復健日常，熱鬧得像在茶桌仔泡茶開槓。(圖/池上多力米提供)
「池上好診所」的醫護與長輩熟稔如家人，長輩掛號後就先去附近逛菜市場。診所的復健日常，熱鬧得像在茶桌仔泡茶開槓。(圖/池上多力米提供)

「MOA談的不只是自然農耕、藝術文化，更涵蓋到整合醫療的生活哲學」梁正賢說：「只是我憨慢，走得比較慢」。現在很多人來到池上，會覺得這裡很美。有稻田、有藝術、有緩慢生活，也有濃厚的人情味。但這些事情，從來不是自然發生的，而是需要有人長年留在土地上，一步一步慢慢累積出來的。

一如農夫般地務實，梁正賢很清楚土地的道理：要先播種，再灌溉，最後才等得到收成。從「池上米」品牌，到秋收藝術節，從穀倉藝術館，再到地方醫療，他做的每件事，看似不同、「不務正業」，其實核心都圍繞著同一件事：對「人」的關懷。

對於從池上這片土地孕育而出的企業——池上多力米，始終相信「農業不該只是生產，它更是一種生活與文化的體現」，在共生共好的理念下，他們不只是讓一座農村被看見；在面對高齡化的未來，如何用文化藝術陪伴高齡者，在池上打造友善的醫療照護環境，正是梁正賢池上共好藍圖的最後一塊拼圖。

梁正賢董事長深耕池上31年，拼貼出MOA「自然農耕」、「藝文提升」與「整合醫療」的完整藍圖。(圖/池上多力米提供)
梁正賢董事長深耕池上31年，拼貼出MOA「自然農耕」、「藝文提升」與「整合醫療」的完整藍圖。(圖/池上多力米提供)

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