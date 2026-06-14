中華女排亞洲盃摘銀締造隊史最佳成績 賴總統發文祝賀

中華女排今天在亞洲盃獲得亞軍，締造隊史最佳成績。賴清德總統在臉書發文祝賀表示，這群台灣英雄一路展現堅韌防守、團隊合作，以及多點開花的進攻火力，帶給全國球迷一場又一場精采比賽。

在菲律賓舉行的女子排球亞洲盃，隊史首度挺進冠軍戰的中華隊今天以19比25、19比25、22比25不敵韓國，以亞軍作收，仍締造隊史最佳成績的紀錄。

賴總統表示，恭喜台灣女排在2026女子排球亞洲盃勇奪亞軍，寫下隊史在本項賽事最佳紀錄。從預賽四連勝、準決賽擊敗哈薩克，到首次闖進冠軍戰，這群台灣英雄一路展現堅韌防守、團隊合作，以及多點開花的進攻火力，帶給全國球迷一場又一場精采比賽。

賴總統指出，隊中也有許多令人期待的新生代力量。像16歲的吳紫華首次入選成人國家隊，就打出亮眼表現，讓我們看見台灣女排未來可期。

賴總統說，謝謝所有選手、教練團與後勤團隊的努力。祝福台灣女排延續這次的好成績，在接下來的亞運賽事繼續努力、取得佳績。