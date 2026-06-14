恭喜台灣女排亞洲盃摘銀 賴總統致賀盼亞運延續佳績

總統賴清德今天透過臉書發文，恭喜台灣女排在2026女子排球亞洲盃勇奪亞軍，寫下隊史在本項賽事最佳紀錄；他並祝福台灣女排延續這次的好成績，在接下來的亞運賽事繼續努力、取得佳績。

在菲律賓舉行的女子排球亞洲盃，隊史首度挺進冠軍戰的台灣隊今天以19比25、19比25、22比25不敵韓國，以亞軍作收，仍締造隊史最佳成績的紀錄。

賴總統晚間透過臉書發文，恭喜台灣女排在2026女子排球亞洲盃勇奪亞軍，寫下隊史在本項賽事最佳紀錄。

總統說，從預賽4連勝、準決賽擊敗哈薩克，到首次闖進冠軍戰，這群台灣英雄一路展現堅韌防守、團隊合作，以及多點開花的進攻火力，帶給全國球迷一場又一場精采比賽。

他表示，隊中也有許多令人期待的新生代力量，像16歲的吳紫華首次入選成人國家隊，就打出亮眼表現，讓大家看見台灣女排未來可期。

賴總統感謝所有選手、教練團與後勤團隊的努力，他並祝福台灣女排延續這次的好成績，在接下來的亞運賽事繼續努力、取得佳績。