國際扶輪年會 林佳龍：建立夥伴關係讓世界看見台灣

外交部長林佳龍今天陪同總統賴清德出席國際扶輪年會，他在社群媒體表示，扶輪社精神與「總合外交」方向相通，希望建立平等互惠的夥伴關係，讓世界更認識台灣。

「2026台北國際扶輪年會」今天舉行開幕典禮，這是台北睽違32年再度取得主辦權，賴總統致詞，林佳龍則陪同出席。

林佳龍今天在臉書發文表示，來自全球140多個國家、3萬多位扶輪社友齊聚台北。當典禮現場出現國旗與「Taiwan」時，心中深受感動，並以辦喜事的心情迎接這場難得的國際盛會。期待更多國際朋友走進台灣、認識台灣，也透過國際NGO的網絡，讓台灣持續深化與世界的連結。

林佳龍分享，他也是扶輪社的一員，所以每次參加扶輪社的活動，都有一種熟悉且親切的感覺。他下午也到南港展覽館出席扶輪社台灣總會「台灣館」剪綵儀式，在活動現場見到許多久未碰面的朋友。

林佳龍指出，扶輪社重視「四大考驗」與「超我服務」，這些原則也和「總合外交」與「榮邦計畫」方向相通、目標一致。「榮邦計畫」希望台灣與友邦之間，建立平等互惠、共同成長的夥伴關係。不僅要協助友邦整體發展，更要讓合作成果真實提升人民生活福祉，讓兩國情誼更加堅韌，也讓台灣與友邦在互利共榮之中，攜手走向更好的未來。

林佳龍說，許多扶輪人在日常生活中已在實踐這樣的精神。無論是全球扶輪人長期推動根除小兒麻痺，或是在各地投入婦女賦權、弱勢關懷、教育與醫療服務，都是一點一滴實踐扶輪社「超我服務」的價值。

林佳龍表示，身為扶輪人，很高興能在台灣迎接來自世界各地的社友；身為外交部長，也會持續努力，讓台灣以真誠、平等、互惠的方式走向世界，也讓世界更認識台灣。