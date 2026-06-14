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桃園首創「可負擔住宅」 張善政登新加坡城市高峰會分享理念

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左四）今受邀出席新加坡「世界城市高峰會市長論壇」，其中全國首創的「可負擔住宅」政策更成為論壇焦點。圖／市府提供
桃園市長張善政（左四）今受邀出席新加坡「世界城市高峰會市長論壇」，其中全國首創的「可負擔住宅」政策更成為論壇焦點。圖／市府提供

桃園市長張善政今受邀出席新加坡「世界城市高峰會市長論壇」，成為台灣唯一獲邀上台分享的地方首長，向全球數百座城市的市長及城市治理專家，介紹桃園推動智慧治理、水資源建設及居住正義的經驗，其中全國首創的「可負擔住宅」政策更成為論壇焦點。

張善政指出，許多國際城市同樣面臨人口成長、房價高漲及青年居住負擔沉重等挑戰，真正的城市韌性不只在基礎建設，更在於讓年輕世代看得到未來、住得起城市；桃園率全國之先推動可負擔住宅政策，希望透過制度設計，為青年家庭提供穩定且合理的購屋選擇。

他強調，桃園可負擔住宅鎖定符合條件的青年家庭與育兒族群購買，透過封閉市場、限制轉售等機制杜絕投機炒作，讓住宅回歸居住本質；住宅不應只是投資商品，更是支撐家庭與城市發展的重要基礎。

張善政說，可負擔住宅的核心理念，是讓認真工作、願意在城市扎根的年輕人有機會擁有自己的家，這不只是住宅政策，更是一項世代正義工程，也是桃園回應少子化與人口結構變遷的重要策略。

除居住政策外，張善政也介紹桃園在水資源韌性及智慧治理方面的成果，包括建構全台最大規模再生水供應網絡、導入AI與數位孿生技術進行智慧管理，並透過低衝擊開發及海綿城市設計提升防洪能力，盼打造兼具產業競爭力與環境永續的未來城市。

市府表示，新加坡城市高峰會是全球最具影響力的城市治理交流平台之一，今年匯聚世界各地城市領袖共同探討永續發展與城市韌性議題，並聚焦各城市推動可負擔住宅的發展經驗。張善政此次受邀專題分享，展現桃園在城市治理上的創新成果，也讓台灣地方治理經驗躍上國際舞台。

桃園市長張善政今受邀出席新加坡「世界城市高峰會市長論壇」，其中全國首創的「可負擔住宅」政策更成為論壇焦點。圖／市府提供
桃園市長張善政今受邀出席新加坡「世界城市高峰會市長論壇」，其中全國首創的「可負擔住宅」政策更成為論壇焦點。圖／市府提供

張善政 新加坡 桃園 台灣

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