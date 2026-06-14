蔣萬安出席國際扶輪年會 盼台北成頂尖AI城市

台北市長蔣萬安今天出席2026國際扶輪年會時表示，台北是個多元、友善、包容且充滿創新活力的國際城市，希望台北在2035年前成為全球頂尖AI城市之一，成為驅動AI發展的樞紐。

2026年國際扶輪年會於6月13日至17日在台北登場，來自全球140多國、逾3.7萬名扶輪社員及與會者齊聚台北，今天在台北大巨蛋舉行全體會議，並邀請台北市長蔣萬安等貴賓出席。

蔣萬安以英文致詞，感謝國際扶輪選擇台北作為年會的主辦城市，對台北市而言，這不僅是一份榮耀，更是深具意義的信任和肯定。

蔣萬安提到，台北是個多元、友善、包容且充滿創新活力的國際城市，台北就像一個火鍋，有各式各樣的食材與豐富的風味，台北既傳統又創新，多元且包容；在台北，大家珍視並堅守自由、民主與包容的價值，民主已深植在台北的DNA中。

蔣萬安指出，最近輝達（NVIDIA）決定選擇台北作為其海外據點，並設立首座海外總部，未來台北在AI與新創發展中將扮演關鍵角色；台北的目標非常明確，要在2035年前成為全球頂尖AI城市之一，並成為驅動未來AI發展的樞紐。

除了站在當代科技前沿，蔣萬安表示，台北也以永續繁榮、希望首都作為願景，例如台北大巨蛋正積極推動國際體育與文化交流，台北也致力成為兼具體育、安全與未來的首都。

蔣萬安提到，因為大家共同的努力， 台北榮獲被譽為城市諾貝爾獎的「李光耀世界城市獎」， 這不僅是台北的首例，更是台灣第1個獲此殊榮的城市，他今晚將前往新加坡，代表台北接受這份獎項，這份榮耀屬於所有台北市民和每位為城市進步付出的夥伴，未來將繼續深化城市治理，與全球各城市攜手走向永續且具韌性的未來。

國際扶輪年會台灣地主籌備委員會主委謝三連表示，國際扶輪於1994年在台北第1次舉行世界年會，時隔32年再度將世界年會帶到台北，展現台灣扶輪的實力和影響力，台灣對扶輪基金的捐款也已躋身全球領先行列；此次年會感謝台北市政府的協助和支持，希望大家展開雙臂歡迎國際友人。