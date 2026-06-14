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聯合報一周大事6/7~6/13
國內
9日：新竹市東區高翠路一處便當店發生嚴重氣爆意外，釀兩死兩傷，五十七戶住宅毀損、十八人有家歸不得。
10日：針對房市管制措施議題，央行總裁楊金龍表態，「選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀央行下一階段可能採取「不再加碼、有限觀察」策略。
11日：行政院會通過刑法及陸海空軍刑法修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，毒駕者將處五年以下有期徒刑、得併科五十萬元以下罰金。
國外
8日：菲律賓南部的民答那峨島發生芮氏規模七點八強震，至少卅二人罹難、兩百多人受傷。
12日：伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，美伊雙方的談判已進入尾聲，預計在未來幾天內就會簽署。
12日：2026年世界盃足球賽在墨西哥城展開序幕，本屆首度由美國、加拿大與墨西哥等三國聯合主辦外，參賽隊伍更擴編至四十八隊。
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