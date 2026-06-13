水利署：財劃法修正致地方財源增 治水依財力分級補助

針對中央協助縣市管河川及區域排水治理事宜，水利署今天說明，凱米颱風後，經濟部以最快速度於民國113年8月底核定新台幣12.3億元補助南投推動外轆排水治理，但縣府未能發包、無法辦理保留；財劃法修正後，地方政府所獲財源大幅增加，故依地方政府財力分級予以補助。

水利署晚間發布新聞稿表示，自95年推動易淹水地區水患治理計畫，由中央協助地方改善水患後，歷經流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設水環境計畫，到4年1000億因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，水利署持續爭取預算協助地方政府改善水患，降低淹水對百姓造成的不便與財產損失。

水利署指出，目前已將縣市管河川及區域排水治理率由19%提高到45%，在嚴謹的審查下，治水已初見成效，未來將秉持過去中央與地方合作模式，持續推動治水工作。

行政院長卓榮泰今天視察南投縣外轆排水整治進度，南投縣政府提出治水工程地方自籌款增加等疑慮。水利署說明，前瞻基礎建設計畫自106年開始執行，南投縣政府重心為治山防洪工作，自106年前瞻基礎建設計畫至113年7月凱米颱風期間，均未向中央提報外轆排水治理需求。

水利署指出，凱米颱風後，南投縣政府提報外轆排水治理工程，經濟部以最快速度於113年8月底即核定12.3億元補助南投推動外轆排水治理，縣政府未能於114年底完成該工程發包，工程未發生權責，無法辦理保留；而財劃法修正後，地方政府所獲財源大幅增加，故依地方政府財力分級予以補助。

至於貓羅溪整治改善，水利署說，是以全流域系統性治水考量，就河段上中下游瓶頸段辦理相關疏通及改善工作，將須疏通河段的土砂培厚有沖刷風險河段，並適量提供下游補充海域沙源，避免海岸侵蝕，若仍有多餘土方採外運等適當處置，以維持整體河防安全。

水利署指出，對於南投縣政府所提工程需求均相當重視，且都經過專家學者現勘及審查，依照各地淹水情形及執行量能等通盤考量予以核定。以現正執行中的4年1000億治水計畫，經濟部於115年5月21日核定南投縣政府4件5477萬元應急工程，而縣府所提報4件治理工程，跨部會推動小組已於6月9日審查全數通過，將可於6月底前核定。屆時請縣政府依工程進度依程序向水利署請撥工程款。

水利署強調，治水預算要用在刀口，不是各縣市平均分配或依照面積大小分配，而是參照地方淹水程度、近年淹水情形、地方執行量能及當年度預算通盤考量，並經過專業嚴謹的審查機制後核定預算。

水利署指出，西南部縣市因為地勢低窪容易淹水且不易退水，投入預算較多，而南投縣因多山坡地，以往災害以治山防災為主；至於淹水災害部分如南投縣政府提出會予以重視，不會忽略南投的治水工作，並參照上述原則儘量予以協助。

水利署表示，外轆排水採系統性治理，工程內容包括新建滯洪池、抽水站、出口閘門、分洪道及護岸加高等工作，規模大且施工介面多，預計需至118年5月完成。

水利署指出，考量氣候變遷的不確定性，今天卓榮泰要求應趕辦於118年汛期前完工，及早降低水患威脅，水利署將協助並督促南投縣政府依指示加速完成，讓治水建設發揮最大效益，達到「最小淹水面積、最短退水時間、最高安全標準」目標。