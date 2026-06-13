蘇格蘭國家博物館地圖惹議 日本台僑籲外交部積極因應

針對蘇格蘭國家博物館的展覽地圖將中國與台灣塗為同一色塊，在日台僑團體「全日本台灣連合會」今天透過聲明就此表示擔憂，並呼籲台灣外交部積極展開外交上的因應。

蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）的「探索東亞」（Exploring East Asia）常設展廳使用的地圖將中國與台灣塗為同一色塊，引發爭議。

館方上級機構「蘇格蘭國家博物館群」本月稍早告訴中央社，按慣例參考聯合國的地理區域分類系統，該系統不含台灣。駐愛丁堡辦事處表示，已向有關部門明確表示立場。

「全日本台灣連合會」今天透過聲明表示，這種方式「宛如傳達台灣是中國一部份的印象」，對此表示深刻憂慮。

這份聲明也主張，「傳達文化與歷史的博物館，不是反映特定政治立場或單方面解釋的場域，肩負的公共性使命包含提供參觀者正確且中立的知識。而受到全球高度評價的蘇格蘭國家博物館，採用會招致誤解的表述，從學術機構的信任度觀點來看，令人無法忽視」。

聲明也表示，「這次的事情顯示這些錯誤的認識可能已經滲透到世界著名的公共文化機關」。

「全日本台灣連合會」的聲明表示，強烈希望台灣外交部，「持續向英國政府及相關機構，以及蘇格蘭國家博物館，就迅速更正地圖上錯誤標示台灣的展示內容，提出嚴正交涉」。