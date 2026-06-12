快訊

高雄化學材料工廠爆炸！烈焰濃煙竄天 目擊者驚呼別靠近：連水溝都有易燃物

資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

聽新聞
0:00 / 0:00

國際自由青年聯盟首度在台開會 聚焦台烏抗威權經驗

中央社／ 台北12日電
民進黨今天表示，國際自由青年聯盟（IFLRY）11日以「自由青年與全球威權挑戰：台灣和烏克蘭的民主前線的經驗」為主題首次在台灣舉辦，全球140位、來自50多國的自由民主政黨青年出席。民進黨提供／中央社
民進黨今天表示，國際自由青年聯盟（IFLRY）11日以「自由青年與全球威權挑戰：台灣和烏克蘭的民主前線的經驗」為主題首次在台灣舉辦，全球140位、來自50多國的自由民主政黨青年出席。民進黨提供／中央社

國際自由青年聯盟第58屆大會首次在台灣舉辦，聚焦台灣與烏克蘭面對威權挑戰的民主經驗，民進黨秘書長徐國勇表示，將持續強化台灣的民主韌性，更致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由。

民進黨今天發布新聞稿表示，國際自由青年聯盟（IFLRY）昨天以「自由青年與全球威權挑戰：台灣和烏克蘭的民主前線的經驗」為主題，在新北市展開第58屆大會。這次大會邀請全球140位、來自50多國的自由民主政黨青年出席，並由民主進步黨共同主辦。

民進黨表示，昨晚舉辦歡迎晚會熱情款待，並由民進黨秘書長徐國勇、立委范雲、張雅琳致詞表達歡迎。

民進黨指出，國際自由青年聯盟會長Hania Knio在大會致敬台灣民主前輩鄭南榕爭取台灣言論自由所做的犧牲，並表示台灣和烏克蘭向世界展現抵禦威權的勇氣與決心，而自由青年的團結將是共同追求全球自由民主的重要基石，也將持續成為台灣、烏克蘭及許多爭取民主的地區最強大的後盾。

徐國勇提到，台灣民主是許多前輩奮鬥爭取的成果，40年前民進黨正是在此追求民主自由的歷程中創立，除將持續強化台灣的民主韌性，更致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由。

徐國勇期待，透過本次在台灣舉辦的國際自由青年聯盟大會，能提供建立青年夥伴堅實情誼的平台，共創全球民主社群，並感受台灣得來不易的民主。

國際自由聯盟（Liberal International）非常任副主席、立委范雲在現場獻唱台灣戒嚴時期禁歌「美麗島」並提到，爭取自由需靠跨世代接力，在瞭解過去歷史中政治行動者的選擇，才能持續為民主奮鬥。

本屆大會由民主進步黨與德國「弗里德里希．諾曼自由基金會」（FNF）共同主辦，烏克蘭自由民主聯盟（LDLU）及亞洲自由民主青年聯盟（CALDYouth）合辦，並有超過130位國際青年共同參與，此一盛況創下歷屆大會參與人數新高。這次代表團也將前往總統府、台灣立法院參訪，並透過議題座談交流跨國民主經驗，深化國際青年民主同盟對台灣的關注。

徐國勇 烏克蘭 民進黨

延伸閱讀

總統感謝日華懇為台發聲 期待共創自由開放印太願景

烏克蘭「台灣友誼大樓」落成 林佳龍：展現援烏成果

日華懇改名日台友好議員連盟 台日關係邁歷史新頁

索馬利蘭駐台代表處搬新家 駐台代表：深化雙邊合作

相關新聞

鄭文逸案 監院：相關院檢應研議平反保障權益

監察院今天公布調查意見指出，大同公司經營權之爭衍生大股東鄭文逸違反證券交易法案件，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，專家證人認為鄭文逸併購大同目的明確，難認具炒股犯意，該案無論在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢機關應重新檢視案件內容，研議平反。

雷雨神齊報到 半導體供應專區動土 國科會：屏東成為未來產業明日之星

屏東縣將迎來台積電，屏東科學園區的半導體供應鏈專區今天在滂沱雨勢伴隨雷聲下舉行動土典禮，台積電與帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技與矽科宏晟等7家供應鏈廠商出席，宣告半導體產業聚落進駐屏東。

健康展開幕 卓榮泰：將推八年1千億助中小微企業轉型

「大南方AI智慧健康展」今明兩天在大台南會展中心舉辦，行政院長卓榮泰主持開幕表示，政府不會只發展高科技，「中小企業的同步發展同樣的重要」，總統已經要行政院訂定一個「八年1千億的中小微企業轉型升級發展條例」，要幫助一千萬就業人口生活、一百萬中小微企業持續發展。

在歷史反思與社會和解之間——從救國團案例思考轉型正義的平衡

轉型正義是臺灣民主發展過程中的重要課題，其核心精神在於面對歷史、反思過去，並透過制度建立更公平、更自由的社會環境。多年來，社會各界對於威權時期所遺留下來的制度與組織進行檢視，也展現臺灣民主成熟的重要成果。 在這樣的背景下，救國團被認定為政黨附隨組織的相關爭議，逐漸成為一個值得社會持續討論的案例。這項議題不僅關係到單一團體的定位，更涉及歷史評價、法律認定與社會共識之間如何取得平衡。 回顧救國團的成立背景，可以理解其確實誕生於特定歷史時空之下，並與當時政府推動青年工作及社會教育政策有密切關聯。這段歷史不應被忽略，也值得社會持續研究與檢討。然而，隨著時代變遷，如何看待一個組織在不同階段的角色轉變，以及如何區分歷史背景與後續發展，亦是值得深入思考的問題。 事實上，臺灣在戰後發展過程中，許多社會團體、教育機構及公益組織都曾受到政府政策支持或資源協助。這些組織後來隨著民主化進程，逐步轉型為自主運作的民間團體。因此，在進行歷史評價時，除了檢視其成立背景之外，也需要觀察其後續發展軌跡與實際運作情形。 救國團在長達數十年的發展過程中，投入青年教育、志願服務、休閒活動、終身學習、心理輔導及國際交流等領

立委提案修「空氣污染防制法」部分條文 鋼鐵公會表隱憂

立委提案修正「空氣污染防制法」部分條文並於5月29日逕付二讀，鋼鐵公會12日發聲明，高度憂心修法若倉促通過，恐造成中央與地方權責混亂、能源政策碎片化及供電調度失序，不僅將衝擊國內鋼鐵、石化、水泥、電力及高科技等關鍵產業正常運作，更將深遠影響企業未來的投資決策。

鋼鐵公會：憂修空污法致權責混亂 恐衝擊能源與產業

有關立委提案修正《空氣污染防制法》部分條文並於 5 月 29 日逕付二讀，台灣鋼鐵公會高度憂心這次修法若倉促通過，恐造成中央與地方權責混亂、能源政策碎片化及供電調度失序，不僅將衝擊國內鋼鐵、石化、水泥、電力及高科技等關鍵產業之正常運作，更將深遠影響企業未來的投資決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。