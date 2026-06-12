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反皮草公投提案 中選會將舉行聽證會釐清爭點

中央社／ 台北12日電

針對民眾4月時提出的「反皮草」公投提案，中選會今天召開委員會議決定，為釐清是否符合公投法等相關爭點，此公投提案經審議有舉行聽證會的必要。

中選會今天透過新聞稿指出，民眾張瑋辰今年4月15日領銜提出「您是否同意應禁止進口、生產、銷售以皮草為主要目的，所捕獵或飼養的動物之皮毛原料及其製品（如兔毛、貂皮、狐狸皮毛等），但台灣常食用肉類副產品所取得之皮草、主管機關規定之例外項目不在此限？」全國性公民投票案，提案人數計2598人，已達公民投票法規定的提案門檻（1955人以上）。

中選會說，此公投提案所提主文及理由書字數、提案人名冊填寫及裝訂方式，也均符合公民投票法第9條第1項、第2項及第5項規定，經今天委員會議審議後，決定舉行聽證會，藉以釐清提案是否符合公民投票法相關規定等爭點。

依據公民投票法，公投提案若經審核後需補正，中選會應敘明理由，通知提案人的領銜人30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回；而中選會依公民投票法第10條第3項命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人的領銜人進行必要補正。

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