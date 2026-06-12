快訊

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭文逸炒股案判13年半定讞惹議 監院：相關院檢應研議平反保障權益

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
鄭文逸案，監院表示，相關院檢應研議平反保障權益。圖／聯合報系資料照片
鄭文逸案，監院表示，相關院檢應研議平反保障權益。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布調查意見指出，大同公司經營權之爭衍生大股東鄭文逸違反證券交易法案件，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，專家證人認為鄭文逸併購大同目的明確，難認具炒股犯意，該案無論在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢機關應重新檢視案件內容，研議平反。

台商鄭文逸爭取大同經營權被控炒股判刑13年半定讞，發監執行，引發廣泛爭議。尤其最高法院認定本案不適用新施行的刑事訴訟法鑑定制度，並「容忍」高院判決多達14項瑕疵而駁回上訴，是否構成對憲法第16條保障人民訴訟權的侵害，引起各界高度關注，監察院也展開調查。

監委林郁容、高涌誠及葉宜津表示，本案最受關注的關鍵之一，在於最高法院審理期間，刑事訴訟法第211條之1「專家證人制度」已正式施行，且鄭文逸在二審已聲請調查專家學者法律意見，但遭二審以自由心證駁回；最高審理時既然新法已生效，依法應適用程序從新原則，撤銷原判決發回更審。

調查報告更點名最高法院對本案適用「無害瑕疵法則」的合理性。監委指出，三審判決認定二審共有14項違背法令情形，卻仍以刑事訴訟法第380條「無害瑕疵」規定維持判決，引發法界質疑。

監察院並引用前最高法院刑事庭庭長、現任理湛聯合法律事務所所長陳世淙的諮詢意見指出，三審未比較適用新舊法規，且未依新法傳喚專家證人，已違反程序從新的原則，相關判決效力存有疑義。

監院 大同 炒股 最高法院 監察院

延伸閱讀

花壇鄉長顧勝敏遭彈劾 公所喊不公質疑監院選前「急著出手」

中科三期七星園區環評訴訟 二審廢棄發回更審

殺鄰判死撤銷 精神鑑定惹議

吳龍滿當2童面殺死父母未做精神鑑定死刑撤銷 死者家屬痛罵「無恥」

相關新聞

鄭文逸案 監院：相關院檢應研議平反保障權益

監察院今天公布調查意見指出，大同公司經營權之爭衍生大股東鄭文逸違反證券交易法案件，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，專家證人認為鄭文逸併購大同目的明確，難認具炒股犯意，該案無論在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢機關應重新檢視案件內容，研議平反。

雷雨神齊報到 半導體供應專區動土 國科會：屏東成為未來產業明日之星

屏東縣將迎來台積電，屏東科學園區的半導體供應鏈專區今天在滂沱雨勢伴隨雷聲下舉行動土典禮，台積電與帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技與矽科宏晟等7家供應鏈廠商出席，宣告半導體產業聚落進駐屏東。

健康展開幕 卓榮泰：將推八年1千億助中小微企業轉型

「大南方AI智慧健康展」今明兩天在大台南會展中心舉辦，行政院長卓榮泰主持開幕表示，政府不會只發展高科技，「中小企業的同步發展同樣的重要」，總統已經要行政院訂定一個「八年1千億的中小微企業轉型升級發展條例」，要幫助一千萬就業人口生活、一百萬中小微企業持續發展。

在歷史反思與社會和解之間——從救國團案例思考轉型正義的平衡

轉型正義是臺灣民主發展過程中的重要課題，其核心精神在於面對歷史、反思過去，並透過制度建立更公平、更自由的社會環境。多年來，社會各界對於威權時期所遺留下來的制度與組織進行檢視，也展現臺灣民主成熟的重要成果。 在這樣的背景下，救國團被認定為政黨附隨組織的相關爭議，逐漸成為一個值得社會持續討論的案例。這項議題不僅關係到單一團體的定位，更涉及歷史評價、法律認定與社會共識之間如何取得平衡。 回顧救國團的成立背景，可以理解其確實誕生於特定歷史時空之下，並與當時政府推動青年工作及社會教育政策有密切關聯。這段歷史不應被忽略，也值得社會持續研究與檢討。然而，隨著時代變遷，如何看待一個組織在不同階段的角色轉變，以及如何區分歷史背景與後續發展，亦是值得深入思考的問題。 事實上，臺灣在戰後發展過程中，許多社會團體、教育機構及公益組織都曾受到政府政策支持或資源協助。這些組織後來隨著民主化進程，逐步轉型為自主運作的民間團體。因此，在進行歷史評價時，除了檢視其成立背景之外，也需要觀察其後續發展軌跡與實際運作情形。 救國團在長達數十年的發展過程中，投入青年教育、志願服務、休閒活動、終身學習、心理輔導及國際交流等領

立委提案修「空氣污染防制法」部分條文 鋼鐵公會表隱憂

立委提案修正「空氣污染防制法」部分條文並於5月29日逕付二讀，鋼鐵公會12日發聲明，高度憂心修法若倉促通過，恐造成中央與地方權責混亂、能源政策碎片化及供電調度失序，不僅將衝擊國內鋼鐵、石化、水泥、電力及高科技等關鍵產業正常運作，更將深遠影響企業未來的投資決策。

鋼鐵公會：憂修空污法致權責混亂 恐衝擊能源與產業

有關立委提案修正《空氣污染防制法》部分條文並於 5 月 29 日逕付二讀，台灣鋼鐵公會高度憂心這次修法若倉促通過，恐造成中央與地方權責混亂、能源政策碎片化及供電調度失序，不僅將衝擊國內鋼鐵、石化、水泥、電力及高科技等關鍵產業之正常運作，更將深遠影響企業未來的投資決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。