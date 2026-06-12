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民進黨原民組織授證 賴總統勉服務族人強化組織扎根

中央社／ 台北12日電
民主進步黨主席賴清德12日親自主持授證，頒發聘書予全國65位原住民族聯絡站總召及10位第一屆諮詢委員，象徵原住民族組織工作邁入新的階段。民進黨提供／中央社
民主進步黨主席賴清德12日親自主持授證，頒發聘書予全國65位原住民族聯絡站總召及10位第一屆諮詢委員，象徵原住民族組織工作邁入新的階段。民進黨提供／中央社

民進黨原住民族事務部今天舉行第一屆諮詢委員及2026全國原住民族聯絡站新任總召授證典禮，由民進黨主席賴清德親頒聘書予65位總召及10位諮詢委員。賴清德表示，原住民族是台灣多元文化的重要根基，未來將持續與族人攜手推動權益保障、文化傳承與永續發展。

賴清德致詞表示，政治是服務人民最直接的管道，很高興看到愈來愈多原住民族朋友投入公共事務，為部落及族人發聲。他指出，民進黨與原住民族有許多共同特質，都是從基層出發，在資源相對有限的環境中努力打拚，展現堅韌不拔、追求進步與發展的精神，因此民進黨始終重視原住民族權益，也願意持續傾聽族人的聲音。

賴清德表示，原住民族是台灣多元文化的重要根基，歷任民進黨政府持續推動原住民族權益保障、文化語言復振、教育發展及社會福利等政策，未來也將持續與族人攜手努力，共同打造更加公平、多元與共榮的台灣社會。

民進黨原住民族事務部主任谷暮．哈就表示，全國原住民族聯絡站是黨與族人之間最重要的橋梁，感謝各地總召長期深耕地方、服務族人。這次成立第一屆諮詢委員團隊，期盼透過各領域專業人士參與，協助原民部掌握地方需求，作為未來政策推動的重要參考。

授證典禮中，花蓮縣光復鄉總召吳冠賢代表阿美族馬太鞍部落族人，致贈具有文化意涵的「阿美族情人袋」給賴清德，感謝總統於花蓮光復鄉遭受風災期間，對地方重建及族人需求所給予的關心與協助。

民進黨表示，來自馬太鞍部落的祝福，不僅展現阿美族豐富的文化底蘊與傳統工藝之美，也象徵文化傳承、生生不息，以及族人對總統的感謝與期待，現場氣氛溫馨。

民進黨指出，未來將持續透過全國聯絡站及諮詢委員制度，傾聽族人聲音、凝聚地方力量，共同推動原住民族權益保障、文化傳承及永續發展。

民進黨 原住民 賴清德

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