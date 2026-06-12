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時光之境・未來之鏡 國家檔案館新書發表

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國家檔案館專書。國發會檔案管理局／提供
國家檔案館專書。國發會檔案管理局／提供

國發會檔案管理局11日於國家檔案館舉行《國家檔案館》新書發表會，由國家發展委員會檔案管理局局長林秋燕與九典建築師事務所建築師郭英釗展開精彩對談，首度揭開我國首座國家檔案館從無到有的興建歷程、營運願景與建築美學，並展現品牌核心「時光之境・未來之鏡」的精神。

《國家檔案館》一書記錄我國首座國家檔案館籌建至啟用服務的艱辛歷程，林秋燕分享，首座國家檔案館的落成，象徵我國檔案發展邁入全新階段，自2017年展開工程規劃設計及施工，興建期間適逢全球COVID-19疫情，營建物價急遽上漲、缺工缺料等嚴峻挑戰，透過全程監督並深度參與需求設計，克服諸多施工瓶頸，使工程順利於2021年動土興建、2024年底完工，如期於2025年底啟用。

林秋燕指出，國家檔案館以「每個人的檔案館」為願景，一至三樓設置檔案展示、互動體驗、文創餐飲及閱覽應用等對外服務場域，戶外園區占基地面積3/4，期望打造兼具「國家記憶、檔案故事、人文休憩」的場域，自2025年9月試營運至今已逾50萬人次來館。

全書由建築師、國家檔案館公共藝術創作家及檔案管理局參與人員共同撰寫，內容區分籌建、營運、服務等3篇，分別就「開放共享的智慧綠建築」、「數位治理思維的永續營運」、「深耕檔案價值的多元服務」等主軸加以論述。

林秋燕期盼本書成為打開國家記憶的邀請，讓不同世代走進檔案裡的故事，進而帶動國家記憶的多元運用與跨界合作，並向國人及世界宣告臺灣良善治理與民主開放的成果，同時藉此分享建館實務經驗，深化檔案管理專業知能，延伸增進工作效益，以及援引助益檔案領域教育量能。

郭英釗則揭密建築設計背後的挑戰，如何讓冰冷的檔案館轉化為具備節能、環境永續、自然採光、融合在地地景的「城市呼吸空間」。在對談中，兩位主講者共同探討國家檔案館「從想像到落實」的感動與驚喜，並期待這本專書能成為未來公共建築興建推動與營運服務的重要參考。

檔案管理局表示，「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」6月10日首日除由林秋燕以「智慧近用的首座國家檔案館」為題進行開幕演說，並邀請美國國家檔案館前代理館長Trudy Huskamp Peterson博士以「AI 時代的檔案」為題發表專題演講。

6月11日則由加拿大圖書館暨國家檔案館（LAC）館長 Leslie Weir「運用現代手段打造永恆記憶」，分享加拿大新館的興建與願景，兩天座談集結來自跨國、跨域的專家學者，凝聚「檔案即是關鍵數據」、「以人為本的檔案新價值」、「檔案全面數位韌性的必要」及「跨域與國際協作的持續」等四大核心共識，最後並以《國家檔案館》新書發表會，將檔案人的使命感延續傳承，為兩日研討會議程畫下完美句點。

國家檔案館新書發表會，國發會檔案管理局局長林秋燕和建築師郭英釗對談。國發會檔案管理局／提供
國家檔案館新書發表會，國發會檔案管理局局長林秋燕和建築師郭英釗對談。國發會檔案管理局／提供

國發會檔案管理局局長林秋燕（左）和建築師郭英釗（右）共同發表新書。國發會檔案管理局／提供
國發會檔案管理局局長林秋燕（左）和建築師郭英釗（右）共同發表新書。國發會檔案管理局／提供

國發會 建築師

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