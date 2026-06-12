健康展開幕 卓榮泰：將推八年1千億助中小微企業轉型

「大南方AI智慧健康展」今明兩天在大台南會展中心舉辦，行政院長卓榮泰主持開幕表示，政府不會只發展高科技，「中小企業的同步發展同樣的重要」，總統已經要行政院訂定一個「八年1千億的中小微企業轉型升級發展條例」，要幫助一千萬就業人口生活、一百萬中小微企業持續發展。

卓榮泰指出，2024年開始推動的台灣醫院電子病歷，希望包括各醫療機構資料互通、降低重複檢驗等醫療成本，都是非常關鍵的重要方向，會節省簡化很多成本與醫護人員工作量。他期待衛福部努力，各醫學中心在今年、明年各區域醫院，2028年各基層診所都能建置上線。醫療資料治理跟開放落實到健康產業，要做到開放也要做好資安、避免醫療資源濫用。

這次展會集結超過100家產官學研單位，展示逾120項AI智慧健康應用，涵蓋照護復能、AI健康監測、在宅醫療及數位健康服務等多元領域：「健康新市集」等五大主題展區透過情境式展示AI導入居家照護、健康促進、智慧復能與臨床應用之創新成果。

卓榮泰表示，大南方AI智慧健康展聚集智慧健康產業、醫療院所與學術研究機構，還有很多的AI科技產業，將AI智慧健康領域創新成果跨域整合來呈現完美展出。「這完全就是落實了賴總統推動健康台灣、以均衡台灣重要的治國理念」。

他說，這是以AI導入百工百業、明確落實賴總統所有的治國裡面，「在均衡台灣這一項跟健康台灣同等重要」，所以一直希望導正過去整個台灣建設偏重北部，南部建設「我們極力的發展」。尤其在「大南方新矽谷」產業文化、在地生活特色與人才培訓都集中在一起，將半導體體、人工智慧健康及各種科學研究的量能提升，希望能能夠技術落地技轉民間產業，讓產業能夠轉型用AI來幫助百工百業。

市長黃偉哲表示，「賴總統曾提過AI是未來的倚天劍跟屠龍刀」，我們很需要去做，但是一直很辛苦的做。譬如說在健康產業醫師的工作量都非常爆表，一個診次可能幾百個病人，但每個病人他只能短短的1分鐘甚至不到1分鐘就必須寫出他的這個診斷或是處分紀錄，如果能夠借助AI不僅是在看CT看MRI的片子或很多的醫療工作效率提高、讓病人健康得到更多的幫助。而現在很缺的護理師很多行政工作或者送藥等很多跟直接醫療處置沒有相關的行政工作都可以交給AI智慧來幫忙。

他說，非常感謝我們大南方AI智慧健康展能夠在高鐵站旁總統在台南市長時規畫的「台南沙崙智慧科技園區」舉辦。感謝賴總統一直到現在全力推動，感謝行政院支持，將來邁向AI應用地方政府一定全力來配合中央、配合科技潮流能夠讓市民及所有民眾健康得到更大的保障。

卓榮泰表示，行政院將推出八年1千億助中小微企業轉型升級。記者周宗禎／攝影

卓榮泰表示，行政院將推出八年1千億助中小微企業轉型升級。記者周宗禎／攝影

卓榮泰表示，行政院將推出八年1千億助中小微企業轉型升級。記者周宗禎／攝影