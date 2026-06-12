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搶攻年輕市場 賴惠員攜手北門農會推廣紅蔥玉米脆

中央社／ 台北12日電

民進黨籍台南市立委賴惠員今天攜手台南市北門農會，發表結合北門在地紅蔥頭特色與休閒零食概念的全新產品「北門紅蔥玉米脆」，期盼透過創新研發與品牌包裝，讓優質農產走入消費者日常，也要搶攻年輕市場。

賴惠員與台南市北門區農會今天在立法院舉辦「北門區農會在地嚴選農創大賞暨紅蔥玉米脆」新品發表會，民進黨籍立委柯建銘、王美惠、郭國文、林俊憲等人到場力挺，農業部次長胡忠一等人也共襄盛舉。

賴惠員表示，台南是台灣重要的農業重鎮，面對氣候變遷、市場競爭與消費型態改變，農業不能只停留在生產端，而必須朝高值化、品牌化與多元加工方向發展，才能持續提升競爭力。

賴惠員指出，紅蔥頭是沿海大北門地區的重要特色作物，長期以來以香氣濃郁、品質優良深受市場肯定，因此如何把優質在地農產進一步轉化為更符合市場需求的產品，就是地方農業升級的重要課題。

賴惠員說，這次北門區農會歷經半年研發推出「紅蔥玉米脆」，將北門優質紅蔥頭融入休閒零食，不僅保留在地風味，也以創新方式拓展年輕市場與多元通路。

賴惠員認為，農產品加工除了產品開發，更牽動農民收益、產銷調節與地方產業升級，透過精緻包裝與創意研發，不僅有助穩定農民收益、因應盛產期壓力，也能把台南農產品牌推向更大市場。

台南市北門區農會總幹事陳柏凱表示，「紅蔥玉米脆」每一口都能吃到純正的台南紅蔥香，鹹甜交織、酥脆不膩，即日起將於北門區農會、各大指定農會通路以及線上電商平台正式上架，歡迎民眾踴躍訂購。

北門 農會 賴惠員

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