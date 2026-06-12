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卓榮泰：完成珍珠串計畫 讓農業、晶片得到水資源

中央社／ 台南12日電

鋒面降雨讓水情審慎樂觀，行政院長卓榮泰今天表示，珍珠串計畫要逐步完成，這是非常大的水工程，讓農業和晶片得到水資源，成就全世界。

卓榮泰今天視察台南後壁花卉創新園區研究發展中心指出，這幾個月來他到行政院辦公室，先看水庫有沒有水，再看股市是否平穩；在水庫觀察上，只要白河、曾文、烏山頭和南化等4個水庫水越多，差不多就安定了，希望雨水落在水庫，不要落在街道，讓水庫更滿。

卓榮泰表示，珍珠串計畫要逐步完成，南部大概已經完成，從曾文到南化、高雄聯通管都完成了，目前只要將苗栗、台中和新竹接起來，理論上北部一滴水就可聯通到南部，南部一滴水也能北送到北部，台灣就成為一串珍珠。

卓榮泰說，珍珠串計畫是非常大的水工程，讓農業和晶片產業得到水資源，成就全世界，接著把地方治水做好，不要有水患，中央也投入4年新台幣1000億元縣市管河川整治，讓地方產業和民生更好。

卓榮泰同時強調，若台灣六大區域產業生活圈密集均衡發展，整個國家能量同步提升，就不會顧此失彼，「重北輕南」時代已經過去了，總統賴清德要求「健康台灣，均衡台灣，團結台灣」，勢必會做到。

卓榮泰 水庫 高雄

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