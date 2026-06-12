賴惠員攜手北門農會 推「紅蔥玉米脆」搶攻年輕市場

立法委員賴惠員與台南市北門區農會，上午在立法院共同舉辦「北門區農會在地嚴選農創大賞暨紅蔥玉米脆新品發表會」，發表結合北門在地紅蔥頭特色與休閒零食概念的全新產品「北門紅蔥玉米脆」，盼透過創新研發與品牌包裝，讓大北門優質農產走入消費者日常，也為台南農業開拓更高附加價值的發展路徑。

立委柯建銘、林俊憲、郭國文、林月琴、陳培瑜、王美惠、陳瑩、鍾佳濱、王正旭、羅美玲、陳俊宇、陳秀寶、邱志偉、吳秉叡、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、伍麗華、謝龍介、陳超明、陳昭姿到場支持，力挺台南在地農業，期買氣滿滿。

賴惠員表示，台南是台灣重要的農業重鎮，農業不能只停留在生產端，而必須朝高值化、品牌化與多元加工方向發展，才能持續提升競爭力，而紅蔥頭是沿海大北門地區的重要特色作物。此次北門區農會歷經半年研發推出「紅蔥玉米脆」，將北門優質紅蔥頭融入休閒零食，不僅保留在地風味，也以創新方式拓展年輕市場與多元通路。