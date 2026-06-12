桃園毒駕釀三死 卓榮泰：應該要從重量刑

行政院院長卓榮泰今上午在農業部長陳駿季、立委陳亭妃等人陪同下，視察台南後壁花卉創新園區研究發展中心，面對媒體詢問桃園昨晚毒駕釀三死一事，卓榮泰深感痛心與不捨，他強調，對於毒駕因而致死、致傷，或者是連續再犯，都應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效的遏止這種不法的行為繼續來擴張、蔓延下去。

卓榮泰表示，對於再度發生毒駕致死的這個事件，一樣感到非常的痛心跟不捨。毒品雖然有分級，我們在整個加重處罰的過程當中，分級之後毒品，對愈高級次的毒品，將來在法院量刑上，縱有輕重的不同。

他認為，對於毒駕因而致死、致傷，或者是連續再犯，都應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效的遏止這種不法的行為繼續來擴張、蔓延下去，也才能夠有效來遏止這些不法的毒犯，對他進行最強烈的打擊。

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