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烏克蘭「台灣友誼大樓」落成 林佳龍：展現援烏成果

中央社／ 台北12日電

外交部林佳龍昨天線上見證烏克蘭利維夫（Lviv）市UNBROKENEcosystem醫療園區「台灣友誼大樓」落成揭牌儀式。他致詞表示，台灣友誼大樓不僅象徵台烏兩國人民的友誼與團結，也展現台灣支持烏克蘭醫療重建及民生復原的具體成果。

外交部今天發布新聞稿，林佳龍於致詞表示，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏國人民展現堅強意志與韌性，致力維護自由民主價值，台灣與烏克蘭同樣面對威權主義侵略威脅，更能理解烏國人民的處境與需求；醫療照護始終是台灣援助烏克蘭的重點領域，未來台灣將持續與國際夥伴攜手合作，支持烏克蘭重建復甦。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）致詞感謝台灣政府與人民在烏克蘭遭受戰火侵襲期間持續提供協助，並以A friend in need is a friend indeed（患難見真情）形容台灣對烏克蘭的堅定支持。

薩多維表示，台灣友誼大樓不僅見證台烏患難與共的情誼，也象徵兩國人民共同追求希望與重建的決心，台灣友誼大樓作為復健中心，設有55張病床，每年可照護約2萬7000名傷患，將為戰爭受害者提供更完善的復健與醫療服務。

外交部說明，外交部於2024年協助利維夫市重建UNBROKEN Ecosystem醫療園區，利維夫市政府為表彰台灣對烏克蘭重建的支持，特將整修完成的復健醫療中心命名為「台灣友誼大樓」，本次落成暨揭牌儀式除利維夫市政府及UNBROKEN醫療園區代表出席外，駐波蘭代表劉永健也連線與會，共同見證台烏合作的重要成果。

烏克蘭 林佳龍 外交部

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