快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

老牌出版社跨界銀髮產業！日本「附服務高齡者住宅」14年成長29萬戶

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
木村祐介任職的學研集團，原為日本老牌教育出版社，22年前透過社內新創跨足銀髮產業。他以「附服務高齡者住宅」為例，分享日本如何透過產官民協力，打造新型態銀髮居住模式。記者楊孟蓉／攝影
木村祐介任職的學研集團，原為日本老牌教育出版社，22年前透過社內新創跨足銀髮產業。他以「附服務高齡者住宅」為例，分享日本如何透過產官民協力，打造新型態銀髮居住模式。記者楊孟蓉／攝影

台灣銀髮產業協會今舉辦「台灣銀髮產業關鍵十年：2035邁向產官民三贏未來」論壇，會中邀請日本高齡者住宅協會副理事長、學研集團常務取締役木村祐介發表國際演講，以「附服務高齡者住宅」為例，分享日本如何透過產官民協力，打造新型態銀髮居住模式。木村祐介指出，日本「服務型高齡住宅」制度推行僅約14年，全國供給量已迅速成長至29萬戶，在日本眾多高齡者居住選擇中，規模排名第四。

木村祐介任職的學研集團，原為日本老牌教育出版社，22年前透過社內新創跨足銀髮產業，如今在日本全國擁有249個據點、服務超過1萬3000名高齡者。他表示，學研成功的關鍵在於鎖定市場當時空白的「中間層」，不同於日本傳統高齡宅動輒數百萬日圓入居金，學研模式僅需約兩個月租金作為押金，大幅降低入住門檻。

同一屋簷下從自立到安寧 夫妻可各租一間房

木村祐介強調，「附服務高齡者住宅」的核心在於「連續性照顧」，不將居住與照護切割，讓長者從健康自立、失能長照到安寧照護，都能在同一個地方度過，「我們想的是連續性的解決住跟服務的特定住宅形態，不需要被迫搬遷。」

學研提供至少七種房型，從僅有基本生活空間的小套房，到附設廚房與浴缸的完整住宅都有，入住者可依生活習慣與需求自由選擇。木村分享，日本長者對於居住自主性的需求其實相當多元，「大部分夫妻一起住，但也有夫妻各自承租一間房，甚至還有60歲子女與80歲父母一起入住。」

活用廢棄學校、老舊國宅 創造20萬就業機會

在土地成本高昂的都市，學研採取「公共不動產活化」策略，與地方政府簽署50年長期地上權，將廢棄學校、老舊國宅改建為服務型高齡住宅，並在一樓導入幼兒園、補習班或商業設施，形成多世代共生社區。木村指出，服務型高齡住宅制度推動至今，已在日本創造超過20萬個照護、營建及教育相關工作機會。

「服務型住宅14年就來到機構排名第四，而且提供了29萬戶的供給量。」他表示，隨著日本即將迎來2040年高齡照護需求高峰，相關住宅需求仍將持續增加。學研也希望將多年來累積的營運經驗與數據帶到海外，與台灣共同交流高齡住宅發展的可能方向。

不過，相較於日本已發展十多年的服務型高齡住宅體系，台灣銀髮產業仍面臨不少挑戰。根據台灣銀髮產業協會今日發布「全台首份100%銀髮產業調查」結果，目前產業發展面臨價格偏低、自費市場尚未成熟、專業價值不易被看見，以及社會認知不足等問題，彼此相互影響，也限制了產業規模化發展。協會認為，未來除了仰賴政府資源，更需要透過公私協力、醫照整合、第三財源及科技應用，建立多元且可持續的服務模式。

面對超高齡社會來臨，如何讓高齡服務從福利思維走向生活需求，並形成兼顧使用者、業者與社會效益的發展模式，將是台灣銀髮產業下一階段的重要課題。

日本 台灣 高齡化 銀髮族

延伸閱讀

美學商機無限！從國小職探到產業就業 新北推「美學人才鏈」

首季高雄家戶密度成長「蛋白跑贏蛋黃」 台積宅區奪冠

新北「老宅延壽計畫」6月15日起開辦 公寓每棟最高補助960萬

南山人壽論壇／百歲人生 把風險轉為紅利

相關新聞

患者秀AI減肥菜單「滿滿蛋白質」 營養師一看嚇到：你會洗腎

近年來AI發展迅速，不少人會向其請教飲食的建議，但真的能完全信任AI所說的菜單嗎？一名在醫院工作的營養師發文，稱有一位腎臟病的患者回診，為了減肥詢問AI每天該吃些什麼食物，營養師聽聞菜單內容後，驚覺AI竟然叫患者補充過多的蛋白質，「照著吃就會去洗腎」，他提醒有腎臟或三高疾病的患者，不要盲目聽從AI建議飲食，否則很容易危及到健康、使病情加重。

空汙檢測數據 讓龍山寺禁香！擲筊菩薩同意、香客回來：「心香」祈福更清新

台灣廟宇焚香被視為宗教重要儀式，卻也成為不容忽視的空汙來源，推動減香不是滅香，而是在虔誠不變的前提下，找到兼顧健康與信仰的祈福方式。

在宅醫護保單 保險局初期將以三大症狀的給付為主 在宅化療暫排除

衛福部長石崇良表示在家照護規畫全癌別的在宅化療等，以及新種保單拚年底上路。金管會保險局今天指出，未來最新出爐的在宅醫療照護保單，只會集中在肺癌、尿路感染、軟組織感染等三種已有經驗值資料的項目，尚不能涵蓋到在宅癌症化療。

長榮航空5度攜手新北市政府　攜手2026新北天際影展飛向世界

長榮航空與新北市政府新聞局跨界合作「新北天際影展」已邁入第5屆，今天舉行開展記者會，宣布將再次把「新北市紀錄片獎」的優選作品帶上三萬英呎高空，讓全球旅客在機上娛樂系統中觀賞台灣優質的紀錄片。今年新增網路抽獎活動，民眾只要至「感動，無所不在！」Facebook粉絲專頁互動，就有機會獲得多項精美好禮。

基隆港化骨水洩漏 港務公司：疑上蓋法蘭墊片鬆脫導致

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，今天清晨5時許發生俗稱化骨水的氫氟酸氣體洩漏意外，一度造成西20號碼頭暫停作業，所幸無人傷亡。經廠商開啟槽櫃上蓋進行檢查初步研判，疑似因上蓋內部「法蘭墊片」鬆脫導致洩漏。

10坪大空間照顧20位嬰幼兒 衛福部：兒童托育服務法已三讀並設罰則

本國籍托育人力出現斷層，不過近期國內出現無照非法外籍人士，租用10坪大空間照顧20位嬰幼兒案件，不過因地方政府常受限法規難稽查，呼籲修法改善。衛福部長石崇良今回應，所有的托育機構都有登錄且公開，呼籲家長可以上網去搜尋托育機構是否合法，嚴格執法及資訊公開都是並進執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。