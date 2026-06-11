凱衛資訊邀集國際重量級貴賓 攜手中原大學共探 AI 與量子金融新未來

由中原大學智慧運算與量子資訊學院主辦的「量子金融與量子教育嘉年華」系列活動，於 2026 年 6 月 10 日在中原大學宗倬章紀念廳盛大登場。這場年度盛會匯聚國內外頂尖產學能量，共同探討量子運算與人工智慧的跨界融合。國內金融資訊服務領導廠商凱衛資訊（K WAY）受邀由王崇旭董事長率領團隊榮譽出席，凱衛資訊更發揮深厚的國際資源，獨家力邀日本、美國、加拿大等多國產學研前沿專家組團來台共襄盛舉，為大會注入具指標性的國際視野，攜手主辦單位共同開啟台灣量子金融新局。

本次嘉年華由中原大學智慧運算與量子資訊學院院長邱謙松等多位學術領袖領銜，凱衛資訊為深化國際交流，特別引薦多位日本產學界重要夥伴來台參與，包含東京大學教授藤堂眞治、慶應義塾大學特任教授渡邊日出雄與特任講師杜韋霖，以及量子應用企業 Groovenauts 董事長最首英裕、九州台灣未來研究所代表理事隈本直樹、SoftBank Managing Director 篠﨑裕一郎等專家，共同分享量子科技於產學應用之最新發展。

同時，活動亦邀集美國在台協會（AIT）、加拿大旺市經濟發展局與加拿大駐台北貿易辦事處等機構代表，並有鴻海教育基金會執行長汪用和，以及仁寶電腦處長陳怡欽等台灣產業代表參與，成功促進跨國產學研專業對話與科技交流，強化量子與AI領域之國際合作深度。

中原大學「量子金融與量子教育嘉年華」現場，台日美加產官學界代表與出席貴賓共同大合影。 照片／中原大學提供

獨家引薦日本量子領域關鍵人物來台開講 美加國際貴賓齊聚交流

本次嘉年華開場邀請到台灣量子教父張慶瑞教授以「當人工智慧遇上量子電腦」為題揭開序幕，並由長期投入日本量子科技研究與推動的學者們，深度分享日本如何從學術研究走向產業應用，逐步建構量子科技生態圈的發展經驗：

● 東京大學 藤堂眞治 教授：

藤堂教授現為東京大學教授，並擔任日本科學技術振興機構（JST）旗下 COI-NEXT 政策重點領域——「永續量子 AI 研究據點（SQAI）」的專案負責人（Project Leader）。

● 慶應義塾大學 渡邊日出雄 特任教授：

渡邊教授現任慶應義塾大學理工學研究科特任教授，專長涵蓋機械學習、量子電腦與組織管理。

● 慶應義塾大學 杜韋霖 理工學研究科特任講師：

分享日本如何將尖端量子資訊科學與社會大眾、教育現場進行連結。

隨後，由日本產業專家不藏私地分享國際前沿思維與技術趨勢觀察：

● Groovenauts 最首英裕 董事長：

分享量子運算落實於真實商業世界與應用場景的寶貴實戰經驗。

● 九州台灣未來研究所 隈本直樹 代表理事：

探討在 AI 與量子時代下，台日之間跨國人才生態圈的建立。

凱衛王崇旭董事長獻策 扮演產學鏈結核心樞紐

除了引薦頂尖陣容，凱衛資訊王崇旭董事長亦親自投入科技教育的經驗分享，帶來「如何推進 K12 量子教育」專題演講，從產業視角出發，分享如何將複雜的量子科學概念向下札根，培育新世代跨領域人才。

凱衛資訊董事長王崇旭於會中發表「如何推進 K12 量子教育」專題演講 照片／中原大學提供

中原大學智慧運算與量子資訊學院院長邱謙松教授表示，量子技術的推動需要產學實務經驗相輔相成，感謝凱衛資訊積極相助，引薦多位國際頂尖產學專家來台交流，不僅為嘉年華增添了厚實的國際視野，更為中原大學與日本前沿科技界的互動，搭建極具價值的合作橋樑。

凱衛資訊表示，量子運算與高階 AI 是引領下一代金融科技（FinTech）轉型的關鍵，並逐漸朝向跨國、跨領域的合作模式邁進，而人才培育更是發展重要核心。近年來，凱衛資訊持續深化與國際企業及學術研究機構的交流，未來將持續扮演產學界與國際交流之間的橋樑角色，深化產學合作網絡，促進國際實務經驗與台灣產業需求深度接軌，共同迎接量子科技時代的到來，推動創新科技生態系成長與發展。