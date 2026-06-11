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傳嚴管高階晶片輸出大陸 何晉滄：持續與美溝通 落實出口管制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外媒報導，台灣計畫強化管制高階晶片輸往中國大陸。經濟部次長何晉滄指出，政府會針對晶片及半導體有關產品的違規轉運，持續與美方溝通，落實出口管制目標。圖／行政院提供
外媒報導，台灣計畫強化管制高階晶片輸往中國大陸。經濟部次長何晉滄指出，政府會針對晶片及半導體有關產品的違規轉運，持續與美方溝通，落實出口管制目標。圖／行政院提供

外媒報導，台灣計畫強化管制高階晶片輸往中國大陸。行政院發言人李慧芝說，政府的立場是持續強化戰略性高科技貨品的管理機制。經濟部次長何晉滄指出，政府會針對晶片及半導體有關產品的違規轉運，持續與美方溝通，落實出口管制目標。

彭博日前報導指出，知情人士透露，台灣考慮對銷售人工智慧晶片至中國大陸實施更嚴格的出口管制，藉以與美方措施保持一致。

李慧芝表示，政府的立場是持續強化戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制發展趨勢，並且確保我國國家安全。

她指出，美國是台灣最重要貿易合作夥伴，我方會持續在既有機制下，針對高科技貨品違規轉運的議題，和美方溝通聯繫。落實雙方共同的出口管制目標。

經濟部次長何晉滄進一步指出，美國近年來依據美國的出口管制條例相關規定，加強對先進晶片及半導體設備的出口管制，我方針對晶片及半導體相關產品的違規轉運，會持續和美方聯繫溝通。

他強調，台美對於貿易是非常緊密合作夥伴關係，對於違規轉運議題也非常重視，雙方會落實共同出口管制的目標。

晶片 大陸 李慧芝

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