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加嚴管制晶片輸中？經部：續與美方溝通違規轉運議題

中央社／ 台北11日電

外媒報導，台灣計畫強化管制高階晶片輸往中國。經濟部次長何晉滄今天說，美國近年加強對先進晶片與半導體設備的出口管制，政府也會針對晶片或是相關半導體有關產品的違規轉運部分，持續與美方溝通，透過密切協商落實雙方出口管制目標。

彭博日前報導指出，知情人士透露，台灣考慮對銷售人工智慧（AI）晶片至中國實施更嚴格的出口管制，藉以與美方措施保持一致。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會答覆媒體提問時指出，對於管制走私晶片一事，政府立場是要持續強化台灣戰略性高科技貨品管理機制，符合國際出口管制發展趨勢也要確保國安。

李慧芝表示，美國是台灣最重要合作夥伴，台灣將在既有機制之下就高科技貨品違規轉運議題與美方溝通聯繫，落實雙方共同的出口管制目標。

何晉滄在記者會補充說明，美國近年依據美國出口管制條例規定，加強對先進晶片與半導體設備的出口管制，台美是緊密的貿易夥伴，雙方都非常重視違規轉運議題，針對這些晶片或是相關半導體有關產品，台美將持續溝通、透過密切協商落實雙方出口管制目標。

晶片 美方 李慧芝

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