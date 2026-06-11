立院初審刑法修法 兒少性侵案20歲前不計追訴期

立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法第80條條文修正草案等案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查行政院、司法院及朝野立委分別所提中華民國刑法第80條條文修正草案等37案，司法院秘書長高金枝、法務部次長黃謀信等人列席說明。

行政院、司法院所提修法版本提到，鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、因未能充分理解可得行使的法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源的救助，使得被害人欲尋求法律救濟，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義。

對此，行政院、司法院修法版本明定，性侵害犯罪成立日至「被害人滿20歲以前」所經過的期間，不計入追訴權時效期間。朝野立委所提修法版本精神與行政院、司法院的修法版本雷同，但在體例或立法技術上，有的與院版一致，有的條文文字為「被害人成年前」或「受害者成年之日起算」等。

委員會討論時，黃謀信提到，希望採20歲的版本，簡明易懂，也有立法例的支持，朝野立委均支持要保障性侵害犯罪被害人權益，因此最終同意照行政院、司法院提案通過。全案不須交由黨團協商。