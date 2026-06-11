政院修法加重毒駕處罰 肇事致人於死最重關12年、罰300萬元

毒駕案件層出不窮，行政院會今天通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度。毒駕者將處5年有期徒刑、得併科50萬元以下罰金；致人於死最重將處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；若是現役軍人犯罪，將加重罰金處分。

依據現行刑法規定，酒駕、毒駕者處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；酒駕、毒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，若致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

行政院會今天通過「刑法」第185條之3修正草案及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，將「毒駕」 的處罰與「酒駕」區隔，並全面提高毒駕相關刑責。

根據刑法修法草案條文，尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物，達行政院公告之品項及濃度值以上，卻駕駛動力交通工具者；以及有其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，以致不能安全駕駛者。將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上罰金。

如果肇事致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。

曾經觸犯毒駕，在10年內再犯致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣400萬元以下罰金；致重傷者處5年以上12以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

行政院同時加重陸海空軍刑法關於毒駕的處罰，毒駕者將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金。如果肇事致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣320萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣220萬元以下罰金。

曾經觸犯毒駕在10年內再犯致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣420萬元以下罰金；致重傷者處5年以上12以下有期徒刑，得併科新台幣320萬元以下罰金。

修法草案也規定，觸犯酒駕、毒駕時所駕駛的交通工具，若屬於犯罪行為人或無正當理由取得者，將予沒收。