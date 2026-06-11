快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

政院修法加重毒駕處罰 肇事致人於死最重關12年、罰300萬元

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
毒駕案件層出不窮，行政院會通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度。毒駕者將處5年有期徒刑、得併科50萬元以下罰金；致人於死最重將處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金。本報資料照片
毒駕案件層出不窮，行政院會通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度。毒駕者將處5年有期徒刑、得併科50萬元以下罰金；致人於死最重將處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金。本報資料照片

毒駕案件層出不窮，行政院會今天通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度。毒駕者將處5年有期徒刑、得併科50萬元以下罰金；致人於死最重將處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；若是現役軍人犯罪，將加重罰金處分。

依據現行刑法規定，酒駕、毒駕者處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；酒駕、毒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，若致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

行政院會今天通過「刑法」第185條之3修正草案及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，將「毒駕」 的處罰與「酒駕」區隔，並全面提高毒駕相關刑責。

根據刑法修法草案條文，尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物，達行政院公告之品項及濃度值以上，卻駕駛動力交通工具者；以及有其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，以致不能安全駕駛者。將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上罰金。

如果肇事致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。

曾經觸犯毒駕，在10年內再犯致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣400萬元以下罰金；致重傷者處5年以上12以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

行政院同時加重陸海空軍刑法關於毒駕的處罰，毒駕者將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金。如果肇事致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣320萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣220萬元以下罰金。

曾經觸犯毒駕在10年內再犯致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣420萬元以下罰金；致重傷者處5年以上12以下有期徒刑，得併科新台幣320萬元以下罰金。

修法草案也規定，觸犯酒駕、毒駕時所駕駛的交通工具，若屬於犯罪行為人或無正當理由取得者，將予沒收。

毒駕 政院 酒駕

延伸閱讀

遏制毒駕！政院明修刑法、陸海空軍刑法 全面加重刑責

台南香酥鴨店家酒駕撞死女清潔員 檢求刑10年：司法是來真的

涉違建關說案未了又涉賄 民進黨桃園市議員張肇良再遭聲押

偏鄉部落十字弓箭射殺貓狗 台東警鎖定嫌疑人

相關新聞

總統提名陳永興、王榮璋任監院正副院長 李鴻鈞將卸任

副總統蕭美琴今天早上主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，最新一屆監委提名名單包含，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

政院修法加重毒駕處罰 肇事致人於死最重關12年、罰300萬元

毒駕案件層出不窮，行政院會今天通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度。毒駕者將處5年有期徒刑、得併科50萬元以下罰金；致人於死最重將處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；若是現役軍人犯罪，將加重罰金處分。

莫迪成印度任期最久總理 賴總統發文恭賀：盼強化夥伴關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）10日打破紀錄，成為印度民主化以來任期最長的總理。賴清德總統在社群平台X發文恭賀莫迪，並稱台灣會持續強化與印度的夥伴關係。

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

台中市政府經濟發展局持續推動「特定工廠AI永續大師講座系列」，將於6月18日下午2時在東海大學舉辦第十場講座，邀請曾任新北市長及桃園縣長的朱立倫擔任主講人，以「AI、城市與國家：台灣產經永續的新藍圖」為題，從國家發展、城市治理及產業競爭等面向，解析台灣面對AI浪潮、全球經貿變局及永續轉型所面臨的挑戰與機會。活動免費參加，名額有限，歡迎特定工廠業者、企業經營者及關心產業發展的民眾踴躍報名。 經發局表示，「特定工廠AI永續大師講座系列」自今年2月開辦以來，聚焦人工智慧、智慧製造、永續治理、能源韌性、國際經貿及城市發展等重要議題，廣受產業界好評。此次講座將從AI時代下城市與國家發展趨勢出發，探討企業如何在科技快速變革與全球競爭環境中重新定位自身價值，掌握未來產業發展方向。 經發局指出，台中為全國重要製造業重鎮，擁有金屬製品、機械設備、零組件加工及精密製造等完整產業聚落，是支撐地方經濟與供應鏈韌性的重要力量。面對AI科技加速導入、全球產業鏈重組及淨零轉型等趨勢，企業除持續提升生產效率與數位能力外，更需從長遠角度思考自身在城市經濟、國家產業布局及全球供應鏈中的定位，及早建立AI應用能力與

圖解衛福部居家癌症治療計畫 符合這條件可免跑醫院

國內居家醫療項目將擴大，衛福部長石崇良10日在立院表示，繼推動感染症患者可居家住院後，下一步規畫推動「居家癌症治療」，比照國外經驗，癌症患者第一次接受化學治療可在醫院，裝設好人工血管，其後即可選擇在家化療，希望今年下半年上路，且「全癌別」皆適用。

歷史上的今天／1983年台大畢典 家長擠不進校方搭棚轉播

1983年6月11日，台大71學年度畢業典禮當日上午在該校體育館舉行，由校長虞兆中主持，時任教育部長朱匯森應邀致詞。由於想進場參與畢業典禮的家長人數眾多，但體育館座位有限，校方特別在戶外搭帳篷並架設電視轉播，以供未能進場內觀禮的家長觀看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。