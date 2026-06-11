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梅雨持續挹注 經部：水庫水位每小時上升2公分

中央社／ 台北11日電

梅雨帶來連日大雨，針對南部水情，經濟部次長賴建信今天表示，烏山頭水庫曾文水庫等水位持續上升，約以每小時2公分的速度上升，而南化水庫蓄水量也在上升中，這對於穩定台南、高雄的水情相當有幫助。

據水利署統計，此波降雨全台水庫預計進帳3.7億噸，有2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣中油股份有限公司、台灣自來水股份有限公司，邀請賴建信列席。

針對近期南台灣的水情狀況，賴建信在接受媒體聯訪時表示，9日的降雨，已讓烏山頭水庫蓄水率差不多超過2成左右，曾文水庫蓄水率也差不多是1.6成，現在水庫水位還在持續上升中，大概以每小時2公分的速度上升。

賴建信指出，展望未來還是陸續有一些雨量會進來，現在曾文水庫集水區還在下雨，水利署會密切注意引水，特別是甲仙堰已經滿載，並引水進入南化水庫，南化水庫的蓄水量也在極速上升中，這對於穩定台南、高雄的水情相當有幫助。

對於曾文水庫蓄水率是否有機會可以上升到2成，賴建信表示，未來還是有差不多3000萬、4000萬噸左右的水量會進來，是有機會的。

媒體詢問，現在南部整體的水情是否可以維持一個審慎樂觀的態度，賴建信說，經濟部會審慎因應。

針對高雄的水情，賴建信指出，現在高屏溪的水量在上升中，高雄地區的供水是穩定的，但濁度問題，水利署跟台水公司都有在因應，甚至伏流水都還沒有啟動，期待水利署跟台水公司持續為民眾的穩定供水的問題努力。

賴建信表示，水利署的「珍珠串」確實發揮了很大的效果，最近完工的曾文水庫跟南化水庫聯通管路的工程，為南化水庫挹注約2000萬噸左右的水量。若是沒有珍珠串發揮功能，曾文水庫甚至有可能會空庫。

賴建信指出，石門水庫至新竹聯通管工程計畫在5月20日貫通，會加速完成工程，而中部地區的大安大甲溪水源聯通管工程，在今年年中會開始進行試水，隨著珍珠串整體的完工，對於全台供水的穩定、產業發展環境有很大的助益。

南化水庫 烏山頭水庫 曾文水庫

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