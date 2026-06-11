德澳聲明強調台海和平 外交部：共同捍衛區域穩定

繼 5 月底台北場次創下佳績後，藏逸拍賣會將於 6 月 27 日於桃園侏羅紀博物館 B1 隆重舉行「書畫 x 藝術 x 寶石」專場拍賣。 本次焦點回歸「人文精神與當代視野」，推出多件具備顯赫來源與學術著錄的重磅標的，特別是二十世紀國畫巨擘張大千的「全方位美學」系列，從千萬級山水、私人信札到案頭供石，為藏家完整重構大師的藝術資產配置。 「大風堂」傳奇：張大千筆下的筆墨山水與尺牘情深本次書畫板塊之冠，無疑是 LOT 1501 張大千《贈莊禹靈山水》。此作展現大千先生擬古出新、大象無形的藝術巔峰，更令學術界矚目的是 LOT 1504-1506 張大千致莊禹靈信札，這類尺牘手札近年於蘇富比曾創下 1,400 萬港幣紀錄，證明了名家信札作為第一手歷史文獻的強大變現力。 本次拍賣亦推出大千先生愛石成痴的實物見證：LOT 1508《雲台山賞石》與 LOT 1509《清太湖石 孤峰壁立》。這類帶有「大風堂」親筆題名、大千落款與自用印的文房供石，不僅是案頭珍玩，更是極具資產韌性的文人歷史標籤。 當代藝術新紀元：日系潮流與女性力量的匯流 在當代藝術板塊，藏逸精選全球最炙手可熱的日系名家作品。LOT 1

2026-06-11 00:00