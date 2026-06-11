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德澳聲明強調台海和平 外交部：共同捍衛區域穩定
德國與澳洲外交及國防部長共同聲明強調台海和平重要性，反對片面改變現狀的行為。外交部今天表示肯定，強調將持續與理念相近國家合作、共同捍衛區域穩定。
德國外交部發布共同新聞稿指出，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）與國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius，另譯：皮斯托里烏斯）8日在柏林與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）及副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）舉行「2+2」外交及國防部長會談。
雙方會後發布聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，並共同反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的行為。兩國部長另重申支持台灣有意義參與國際組織。
外交部發言人蕭光偉上午表示，外交部長林佳龍對此表達歡迎及肯定。
蕭光偉說明，這次為德澳今年第3次發表聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，之前兩國分別於今年2月及3月由外長及防長發表聯合聲明表達相同立場，充分顯示維護台海和平穩定現狀已是國際共識。
蕭光偉指出，外交部將持續與德澳及其他理念相近國家合作，共同捍衛台海及印太區域的和平穩定，並守護自由民主及以規則為基礎的國際秩序。
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