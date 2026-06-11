快訊

NBA總冠軍賽Live／最後1分鐘！尼克從落後29分到1分超前馬刺

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

聽新聞
0:00 / 0:00

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

文／ 臺中市政府經濟發展局提供

台中市政府經濟發展局持續推動「特定工廠AI永續大師講座系列」，將於6月18日下午2時在東海大學舉辦第十場講座，邀請曾任新北市長及桃園縣長的朱立倫擔任主講人，以「AI、城市與國家：台灣產經永續的新藍圖」為題，從國家發展、城市治理及產業競爭等面向，解析台灣面對AI浪潮、全球經貿變局及永續轉型所面臨的挑戰與機會。活動免費參加，名額有限，歡迎特定工廠業者、企業經營者及關心產業發展的民眾踴躍報名。

▲臺中市「特定工廠大師講座」第十場即將登場，聚焦AI城市與國家發展 助特定工廠掌握永續轉型新藍圖。 圖／東海大學提供
▲臺中市「特定工廠大師講座」第十場即將登場，聚焦AI城市與國家發展 助特定工廠掌握永續轉型新藍圖。 圖／東海大學提供

經發局表示，「特定工廠AI永續大師講座系列」自今年2月開辦以來，聚焦人工智慧、智慧製造、永續治理、能源韌性、國際經貿及城市發展等重要議題，廣受產業界好評。此次講座將從AI時代下城市與國家發展趨勢出發，探討企業如何在科技快速變革與全球競爭環境中重新定位自身價值，掌握未來產業發展方向。

經發局指出，台中為全國重要製造業重鎮，擁有金屬製品、機械設備、零組件加工及精密製造等完整產業聚落，是支撐地方經濟與供應鏈韌性的重要力量。面對AI科技加速導入、全球產業鏈重組及淨零轉型等趨勢，企業除持續提升生產效率與數位能力外，更需從長遠角度思考自身在城市經濟、國家產業布局及全球供應鏈中的定位，及早建立AI應用能力與永續治理思維，才能提升競爭優勢、開創新成長動能。

經發局進一步表示，此次講座除由朱立倫主講外，也邀請林建甫名譽教授及王鳳奎教授擔任與談人，從總體經濟、產業趨勢及國家競爭力等角度，探討中小企業AI轉型、智慧管理及永續經營策略，協助特定工廠業者將宏觀趨勢轉化為具體行動方案。

經發局說明，面對人工智慧快速發展、全球產業鏈重組及城市治理轉型趨勢，企業未來競爭關鍵已不僅是生產能力，更包括數位應用、創新管理及永續經營能力。此次講座將從「AI、城市與國家」整體視野切入，協助企業理解AI如何改變產業結構、城市治理與國家競爭模式，掌握未來發展脈動，為企業布局下一個成長階段提供重要參考。

經發局表示，此次講座免費開放報名，歡迎有興趣的業者及民眾把握機會踴躍參與，共同掌握AI時代下的產業轉型契機與永續發展趨勢。

報名網址：https://forms.gle/uoNs8Ny8Wgj6qLUm7

（臺中市政府經濟發展局廣告）

相關新聞

莫迪成印度任期最久總理 賴總統發文恭賀：盼強化夥伴關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）10日打破紀錄，成為印度民主化以來任期最長的總理。賴清德總統在社群平台X發文恭賀莫迪，並稱台灣會持續強化與印度的夥伴關係。

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

台中市政府經濟發展局持續推動「特定工廠AI永續大師講座系列」，將於6月18日下午2時在東海大學舉辦第十場講座，邀請曾任新北市長及桃園縣長的朱立倫擔任主講人，以「AI、城市與國家：台灣產經永續的新藍圖」為題，從國家發展、城市治理及產業競爭等面向，解析台灣面對AI浪潮、全球經貿變局及永續轉型所面臨的挑戰與機會。活動免費參加，名額有限，歡迎特定工廠業者、企業經營者及關心產業發展的民眾踴躍報名。 經發局表示，「特定工廠AI永續大師講座系列」自今年2月開辦以來，聚焦人工智慧、智慧製造、永續治理、能源韌性、國際經貿及城市發展等重要議題，廣受產業界好評。此次講座將從AI時代下城市與國家發展趨勢出發，探討企業如何在科技快速變革與全球競爭環境中重新定位自身價值，掌握未來產業發展方向。 經發局指出，台中為全國重要製造業重鎮，擁有金屬製品、機械設備、零組件加工及精密製造等完整產業聚落，是支撐地方經濟與供應鏈韌性的重要力量。面對AI科技加速導入、全球產業鏈重組及淨零轉型等趨勢，企業除持續提升生產效率與數位能力外，更需從長遠角度思考自身在城市經濟、國家產業布局及全球供應鏈中的定位，及早建立AI應用能力與

歷史上的今天／1983年台大畢典 家長擠不進校方搭棚轉播

1983年6月11日，台大71學年度畢業典禮當日上午在該校體育館舉行，由校長虞兆中主持，時任教育部長朱匯森應邀致詞。由於想進場參與畢業典禮的家長人數眾多，但體育館座位有限，校方特別在戶外搭帳篷並架設電視轉播，以供未能進場內觀禮的家長觀看。

從大千尺牘到草間點點：藏逸春拍 6/27 桃園藝術專場 演繹跨世紀美學資產

繼 5 月底台北場次創下佳績後，藏逸拍賣會將於 6 月 27 日於桃園侏羅紀博物館 B1 隆重舉行「書畫 x 藝術 x 寶石」專場拍賣。 本次焦點回歸「人文精神與當代視野」，推出多件具備顯赫來源與學術著錄的重磅標的，特別是二十世紀國畫巨擘張大千的「全方位美學」系列，從千萬級山水、私人信札到案頭供石，為藏家完整重構大師的藝術資產配置。 「大風堂」傳奇：張大千筆下的筆墨山水與尺牘情深本次書畫板塊之冠，無疑是 LOT 1501 張大千《贈莊禹靈山水》。此作展現大千先生擬古出新、大象無形的藝術巔峰，更令學術界矚目的是 LOT 1504-1506 張大千致莊禹靈信札，這類尺牘手札近年於蘇富比曾創下 1,400 萬港幣紀錄，證明了名家信札作為第一手歷史文獻的強大變現力。 本次拍賣亦推出大千先生愛石成痴的實物見證：LOT 1508《雲台山賞石》與 LOT 1509《清太湖石 孤峰壁立》。這類帶有「大風堂」親筆題名、大千落款與自用印的文房供石，不僅是案頭珍玩，更是極具資產韌性的文人歷史標籤。 當代藝術新紀元：日系潮流與女性力量的匯流 在當代藝術板塊，藏逸精選全球最炙手可熱的日系名家作品。LOT 1

全國議長副議長齊聚嘉義市 提案修法放寬議會政團門檻獲一致通過

嘉義市議會主辦全國地方議會議長、副議長第2次聯誼座談會，下午在樂億皇家渡假酒店舉行，各縣市議會正、副議長及議會秘書長等幹部，齊聚交流座談。會中通過輪值東道主嘉市議會提案，建議內政部修正「地方立法機關組織準則」，降低政團成立及存續門檻，增訂議員死亡例外規範，保障議員問政權益，促進議會運作公平性與彈性。

遏制毒駕！政院明修刑法、陸海空軍刑法 全面加重刑責

毒駕案件層出不窮，引發社會關注，在野黨研議推動修法將毒駕、酒駕脫鉤，並且加重毒駕的處罰。行政院會明天也將討論、通過刑法第185條之3及陸海空軍刑法第54條修正草案，全面提高毒駕毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等相關刑度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。