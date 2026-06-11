刑訴法修法擬刪勾串羈押 法務部：影響毒品打詐追查

立委推刑事訴訟法修正案，擬刪勾串羈押事由，引起各界討論。法務部次長黃謀信今天受訪說，這會影響國家未來毒品以及打詐的肅清追查，影響非常大。

立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委翁曉玲所提刑事訴訟法修法版本，黃謀信等人列席說明。

針對此次修法內容，法務部先前已提出5項疑慮，包括部分提案限縮羈押期間，恐壓縮必要偵查時間。其次，提前計算拘提、逮捕後24小時聲押期限，可能縮減執法人員蒐證與比對時間。第三，若規定偵查中不得限制犯罪嫌疑人通訊自由，恐增加串證、滅證及轉移犯罪所得風險；第四，限制檢察官夜間訊問，將影響重大案件即時偵查及後續追查行動；第五，調整羈押抗告程序並限制檢察官對審判中羈押裁定提出抗告，恐影響強制處分審查機制及程序衡平。

委員會今天開會前，黃謀信接受媒體聯訪。針對立委修法擬刪勾串羈押事由，被外界稱為「柯文哲條款」，黃謀信說，根據實務統計，目前核准羈押案件中，詐欺及毒品案占8成，如果未來羈押事由刪除串供證，將嚴重影響後續依托咪酯的追查以及打詐案，這對警察檢察實務來說，影響非常大，會影響國家未來對於毒品及打詐的肅清及追查。

媒體也關注立委修法希望將羈押期間縮短成1個月，以及檢察官不能夜間偵訊等議題。

黃謀信指出，檢察官偵查案件是浮動狀態，常常有些案件因為有串證、滅證之虞，檢察官必須要在夜間馬上進行保全被告跟保全證據，因此必須要在夜間進行相關的偵訊。如果未來檢察官不能在夜間偵訊，相關證據恐利用夜間滅失、被告會逃亡。

媒體詢問，若修法把羈押期間從搜索時間開始起算，其影響為何。黃謀信指出，目前羈押時間是從被告遭到逮捕拘禁起算，這樣的修法會對追緝犯罪產生嚴重影響，也不符合刑事訴訟法的原理原則。

媒體追問，未來毒駕的刑度是否會加重。黃謀信指出，毒駕刑度加重、全面性的提高，是國家未來政策，在相關草案中，都是往上提升一級，至於相關草案由行政院審議中。