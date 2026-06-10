全國議長副議長齊聚嘉義市 提案修法放寬議會政團門檻獲一致通過

嘉義市議會主辦全國地方議會議長、副議長第2次聯誼座談會，下午在樂億皇家渡假酒店舉行，各縣市議會正、副議長及議會秘書長等幹部，齊聚交流座談。會中通過輪值東道主嘉市議會提案，建議內政部修正「地方立法機關組織準則」，降低政團成立及存續門檻，增訂議員死亡例外規範，保障議員問政權益，促進議會運作公平性與彈性。

聯誼座談會僅審議通過一項提案，獲與會正、副議長支持，無異議順利通過。提案理由：依現行「地方立法機關組織準則」第36條規定，政團成立須由議員總額五分之一以上合組（至少須有3人以上），該門檻設計雖旨在維持政團代表性與運作效能，然對於議員席次較少地方議會而言，實務上卻形成過高門檻，致使部分無黨籍或小黨議員難以成立政團，致使政團制度設計美意無法落實，影響其在議事協商、議程參與及資源分配之權益，造成問政環境之不公平，影響議會整體監督功能之發揮。

實務運作上，政團或黨團成立後，如遇議員死亡突發性因素致人數低於法定門檻，即須依法解散，然此種情形非屬政治意願之改變，亦非制度濫用，卻導致既有政團或黨團被迫終止運作，不僅影響議事穩定性，亦不利於議員持續推動政策與監督行政機關。上述情形顯示現行法規機制，對政團或黨團存續造成不合理限制，顯有檢討修正必要，以符實際運作需求維護議員問政權益。

內政部次長吳堂安列席，座談會後晚間舉行盛大聯誼餐會，嘉市議會議長陳姿妏、副議長張榮藏率全體議員出席接待，歡迎全國正、副議長、秘書長及議會主管。嘉市長黃敏惠率領2位副市長及市府團隊主管，以及里長、地方代表參加宴會，展現嘉義人熱情好客精神。議長陳姿妏致詞表示，承辦全國聯誼活動，心情既興奮又有壓力，尤其活動受大雨交通影響，有正、副議長無法成行，許多貴賓遠道而來，令人十分感動。讓她感受全國地方議會情誼珍貴。

餐會現場豐盛佳餚款待貴賓，穿插精彩表演節目炒熱氣氛。晚宴高潮，陳姿妏與地方議會議長、副議長聯誼會會長、蔣根煌等人上台大跳原住民舞蹈，從舞台到台下一路與來賓互動，帶動全場歡樂氣氛。與會貴賓表示，嘉市不僅展現高度接待誠意，讓大家感受到濃厚的人情味與城市魅力。活動在熱絡交流與歡笑聲中圓滿落幕，不僅促進各地方議會間情誼與交流，也為地方自治與議政合作奠定深厚基礎。

嘉市議會主辦全國地方議會議長、副議長第2次聯誼座談會，下午在樂億皇家渡假酒店舉行，晚間舉行聯誼餐會，嘉市議長陳姿妏、副議長張榮藏率全體議員出席接待，晚宴高潮，陳姿妏與地方議會議長、副議長聯誼會會長、蔣根煌等人上台大跳原住民舞蹈，從舞台到台下一路與來賓互動，帶動全場歡樂氣氛。記者魯永明／攝影

嘉市議會主辦全國地方議會議長、副議長第2次聯誼座談會，下午在樂億皇家渡假酒店舉行，晚間舉行聯誼餐會，嘉市議長陳姿妏、副議長張榮藏率全體議員出席接待，晚宴高潮，陳姿妏與地方議會議長、副議長聯誼會會長、蔣根煌等人上台大跳原住民舞蹈，從舞台到台下一路與來賓互動，帶動全場歡樂氣氛。記者魯永明／攝影